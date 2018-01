Ihr Jubiläums-Gewinn in der Februar-Ausgabe

Unser Jubiläums-Gewinnspiel geht in die zweite Runde! Feiern Sie mit uns 40 Jahre TAUCHEN!

In diesem Monat gibt es einen Preis, den man so nicht kaufen kann: Sie können den neuen „Dry Tech Lite 3.0“-Trockentauchanzug von Camaro gewinnen. Geburtstage sind viel zu schnell vorbei, deshalb feiern wir unser Jubiläum auch ein ganzes Jahr lang! In jeder Ausgabe 2018 wird es ein Jubiläums-Gewinnspiel geben. Es erwarten Sie exklusive Traumreisen auf die Malediven oder in die Karibik, hochwertiges Tauchequipment und außergewöhnliche Veranstaltungen, die man so nicht buchen kann.

Ihr Gewinn in der Februar-Ausgabe

In diesem Monat gibt es einen Preis, den man so nicht kaufen kann: Sie können den neuen „Dry Tech Lite 3.0“-Trockentauchanzug von Camaro gewinnen.Der Anzug hat einen Wert von knapp 1300 Euro! Aber damit nicht genug: Sie bekommen zu dem Tauchanzug noch eine Reise ins Salzkammergut dazu. Camaro lädt Sie ein, das Werk in Österreich zu besichtigen, wo alle Trockentauchanzüge von ausgebildeten Schneiderinnen hergestellt werden. Der neue Trocki wird im Teilmaßverfahren individuell an Sie angepasst. Außerdem gewinnen Sie einen dreitägigen Tauchkurs in der Tauchschule Under Pressure mit Gregor „Bocki“ Bockmüller, dem weit über die österreichischen Grenzen hinaus bekannten Tauchexperten (inklusive Tauchtipps und Ausrüstungsberatung). Übernachtung und Frühstück vor Ort sind natürlich dabei.

Wir drücken Ihnen ganz doll die Daumen und wünschen viel Spaß mit Ihrem neuen Trockentauchanzug! Kleiner Tipp: Der neue Maßanzug von Camaro wird auf der „boot“ in Düsseldorf präsentiert, dort können Sie ihn schon mal Probe tragen!

Und so geht’s:

Um den Trockentauchanzug „Dry Tech Lite 3.0“ und das Tauchwochenende in Österreich zu gewinnen, müssen Sie folgende Frage beantworten: An welchem See liegt das Werk von Camaro? Schicken Sie die richtige Antwort auf einer frankierte Postkarte an: Redaktion TAUCHEN, Troplowitzstr. 5, 22529 Hamburg. Oder geben sie die Antwort einfach im unten stehenden Formular ein.

Das Gewinnspiel endet am 13.02.2018.