Ihr Jubiläumsgewinn in der August-Ausgabe

REVEAL X1

Die innovative Maske ist in vielen Jahren des Forschens und Testens entstanden.

Ihre hervorragende Passform verdankt sie einem superweichen, kristallklaren Silikon und dem ergonomisch geformten Maskenkörper. Das ungewöhnliche Maskenband hat eine große, anatomisch rund ausgeformte Auflagefläche am Hinterkopf, die für einen hervorragenden Sitz sorgt. Die neuartigen Schnallen sind direkt am Maskenkörper befestigt. Sie lassen sich auch mit dicken Handschuhen einfach per Knopfdruck bedienen. Die Maske hat einen Wert von 59,95 Euro.