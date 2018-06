Ihr Jubiläumsgewinn in der Juli-Ausgabe

Komodo ist wohl der bekannteste Nationalpark Indonesiens. Neben den berühmten Komodowaranen, die bei einem Landausflug besucht werden, sind in diesem Gebiet viele großartige Divespots zu entdecken. Die Tour startet in Bima, bekannt für ausgezeichnetes Muckdiving mit seltenen Meeresbewohnern. Am Mor- gen geht es weiter zur Vulkaninsel Sangean. Der Spot Black Forest begeistert mit Schwarzen Korallen, heißen Quellen und aus dem Sand aufsteigenden Gasblasen. Im Norden von Komodo lassen Tauchgänge an berühmten, fischreichen Plätzen wie Castle und Crystal Rock Taucherherzen höher schlagen. Starke Strömung sorgt für spektakuläre Tauchgänge mit teilweise gigantischem Fischreichtum. Große Schwärme sowie Haie und Mantas können hier gesichtet werden. Südlich von Komodo liegt die Insel Rinca mit der Horseshoe-Bay. Prächtig bewachsene Steilwände und beeindruckende Makrotauchgänge machen diesen Spot zu einem weiteren Highlight der Tour. Cannibal Rock und Larry’s Yellow Wall of Texas sind für anspruchsvolle Taucher ein Leckerbissen. Die Tour endet wieder in Bima.