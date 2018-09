Jubiläumsgewinn im Oktober: Malediven-Safari

An Bord der „Emperor Leo“ befindet sich ein großzügig und elegant eingerichtetes Esszimmer mit Bar und zahlreichen Lounge-Sesseln. Im Bordrestaurant werden drei Mal täglich vorzügliche asiatische Gerichte serviert. Die Restaurant-Bar glänzt mit einer großen Auswahl an Getränken. Alle komfortablen Kabinen verfügen über ein eigenes Badezimmer und sind mit Klimaanlage und Minibar ausgestattet. „Best of Maldives“ wird hier wörtlich genommen – es werden die besten und berühmtesten Tauchplätze der Malediven angefahren: Fish Head, Maaya Thila, Maalhoss Thila, Broken Rock, Kudarah.

Thila, Mamigili Beru, Kandooma Thila um nur einige zu nennen. Da viele Tauchgänge tiefer als 18 Meter liegen, empfiehlt Emperor Divers die PADI-Advanced-Open-Water-Ausbildung oder ein vergleichbares Brevet eines anderen Tauchverbands. Verlost wird eine 7-tägige Malediven-Safari für eine Person in einer Doppelkabine, drei Mahlzeiten pro Tag und Nachmittags-Snack inklusive Wasser, Kaffee und Tee, Flughafen-Transfer, Guide, Flasche und Blei, Nitrox 32 (für zertifizierte Taucher) sowie einen Barbeque-Abend auf einer unbewohnten Insel (wetterabhängig). Mehr Infos gibt’s auf: www.emperordivers.com So können Sie gewinnen: Um die 7-tägige Maledivenreise für eine Person zu gewinnen, müssen Sie folgende Frage beantworten: Wie heißt der größte Fisch der Welt, dem man im Ari-Atoll begegnen kann?