Jubiläumsgewinn in der Mai-Ausgabe

BROTHERS, DAEDALUS & ELPHINSTONE

Das Beste vom Besten in einer Tour! Diese anspruchsvolle Tauchsafari führt zu den Brother Islands, nach Daedalus, zum Elphinstone Reef und je nach Tourenverlauf zu einigen küstennahen Tauchplätzen um Port Ghalib. Big Brother begeistert durch spektakuläre Drop-Offs, riesige Gorgonienfächer, Weichkorallen und einen unbeschreiblichen Fischreichtum. Wrackfans bieten die „Aida“ und „Numidia“ einmalige Taucherlebnisse. Am Little Brother gehören mächtige Überhänge, Felder von Weich- und Hartkorallen, Schildkröten, Thunas und Makrelenschwärme zum taucherischen Alltag. Großfisch wie Fuchshaie, Hammerhaie, kapitale „Graue“, Weiß- und Schwarzspitzenhaie versammeln sich hier früh morgens und in der Abenddämmerung mit zahllosen anderen Fischarten der Hochsee. Und auch das Elphinstone Reef mit seinen herrlich bewachsenen Riffdächern, Steilwänden und standorttreuen Haien ist immer wieder schön zu betauchen.