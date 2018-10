Reise nach Kuba zu gewinnen!

Gewinnen Sie eine 7-tägige Traumreise nach Maria La Gorda auf die legendäre Karibikinsel Kuba für zwei Personen – zehn Tauchgänge und Transfers ab Havanna sind inklusive.

Im äußersten Westen Kubas, am Canarreos- Archipel, befindet sich am zweitlängsten Korallenriff der Welt der kleine Ort Maria

la Gorda, benannt nach der ortsansässigen Barinhaberin „Maria, die Dicke“. Das Hotel liegt mitten im Naturschutzgebiet an einem wunderschönen Sandstrand und ist perfekt für Sporttaucher und Naturliebhaber.

Rund um Maria la Gorda gibt es 26 Tauchplätze mit erstklassigen Sichtweiten zu erkunden. Dabei kann man riesige Zackenbarsche, Muränen sowie Ammenhaie und Rochen beobachten. Strömungen gibt es selten. Einer der populärsten Tauchplätze von Maria la Gorda ist der „El Jardin de la las Gorgonias” der Gorgoniengarten mit der einheimischen Nassau-Grouper-Dame „Lola“. Beliebt ist auch das kleine Wrack „El Bajo de Uvero“, das anfängertauglich in acht Metern Tiefe liegt.

Auch hier sieht man die typischen Riffbewohner wie Papagei- und Engelsfische, Rochen, Sandaale und die allgegenwärtigen Grunzer. Auch die Makrowelt bietet mit Nacktschnecken, Putzerstationen und Schleimfischen reichlich Motive. Dieser Platz ist auch für Schnorchler geeignet. Typisch für die Tauchplätze vor Maria la Gorda sind Steilwände, Höhlen, Spalten, Canyons und Zerklüftungen, die Lebensraum für jede Menge maritimes Leben sind. Täglich gibt es zwei Tauchgänge vormittags und mittags oder nachmittags – optional auch Nachttauchgänge. Die Spots werden in 15 bis 30 Bootsminuten angesteuert.

Verlost wird eine 7-tägige Kuba-Reise ohne Flug. Übernachtung im Hotel Maria im Doppelzimmer mit Halbpension, zehn Tauchgängen und Transfers ab/an Havanna für zwei Personen. Außer zu den Weihnachtsferien zwischen dem 20. Dezember und 6. Januar 2019 kann der Gewinn jederzeit eingelöst werden. Gültig bis drei Jahre nach Gewinnbenachrichtigung. Mehr Infos gibt’s unter: www.nautilus-tauchreisen.de So können Sie gewinnen: Um die 7-tägige Kuba-Reise für zwei Personen zu gewinnen, müssen Sie folgende Frage beantworten: Wie lautet die Übersetzung des Namens Maria la Gorda? Schreiben Sie die Lösung in das untenstehende Formular und schon sind sie im Lostopf. Wir drücken ihnen die Daumen!