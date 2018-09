TAUCHEN-Award 2019: Jetzt abstimmen und wertvolle Preise gewinnen!

Sie wählen die Gewinner! Es ist wieder so weit: Zum 21. Mal kürt TAUCHEN die Besten der Tauchbranche. So wählen Sie aus: Im Bereich Tauchausrüstung schlagen wir Ihnen in fünf Kategorien. Stimmen Sie ab, liebe Leserinnen und Leser, denn wer gewinnt, liegt in Ihrer Hand! Sie entscheiden, welche Unternehmen und Produkte beim TAUCHEN-Award 2019 mit dem bronzenen Delfin ausgezeichnet werden. Unter allen Einsendungen verlosen wir Preise im Gesamtwert von knapp 14 000 Euro!

So wählen Sie aus: Im Bereich Tauchausrüstung schlagen wir Ihnen in fünf Kategorien jeweils acht Produkte vor, die zur Wahl stehen. Ab Seite 23 finden Sie die nominierten Produkte mit Foto und Kurzbeschreibung. In den Kategorien 6 bis 13, Tauchtourismus und Ausbildungsorganisationen, können Sie frei wählen: Nennen Sie uns die Basis, den Reiseveranstalter und den Tauchverband, deren Leistung Sie im Jahr 2018 überzeugt hat.