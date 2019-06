Taucherauto gesucht? Testen Sie den neuen VW-Passat!

Das perfekte Taucherauto zu finden ist gar nicht so einfach. Oder vielleicht doch? Der Vorverkauf des neuen VW-Passat 2019 steht in den Startlöchern – und Sie können ihn als erstes testen! Einfach beim Gewinnspiel anmelden und mit etwas Glück beim VW-Test-Event teilnehmen.

Seit mehr als 45 Jahren gehört der Passat zur automobilen Erfolgsgeschichte von Volkswagen. Er hat seine Klasse maßgeblich geprägt und bildet eine tragende Säule der Marke. Kurz gesagt: Herausragender Komfort in allen Dimensionen, Qualität, Sicherheit, Alltagstauglichkeit und Wirtschaftlichkeit auf höchsten Niveau – der Passat ist ein Partner für Business, Familie und Freizeit. Damit dies auch weiterhin so bleibt, wurde der Passat grundlegend überarbeitet.

Jetzt mitmachen und den neuen VW-Passat testen!

Seien Sie mit dabei, den neuen Passat mit seinen technischen Highlights bei der internationalen Fahrveranstaltung im Raum Frankfurt/Main am 27. Juni 2019 zu testen. Sie haben dort die Möglichkeit, einen ausführlichen Fahreindruck vom Passat zu gewinnen und mit dem Entwicklungsteam des neuen Passat zu sprechen. Zudem erwartet Sie ein Workshop zum Passat GTE mit Plug-in-Hybrid-Technologie, sodass Sie alle Innovationen zur vergrößerten Reichweite und dem überarbeiteten Lademanagment selbst erfahren können.

Wir verlosen exklusiv einen Platz, um den neuen VW-Passat am 27. Juni 2019 in Frankfurt zu testen. Teilnehmerinnen oder Teilnehmer müssen einen Führerschein haben, 18 Jahre alt sein und können sich bis zum 18. Juni 2019 bewerben.

Der Tagesablauf

Bis 11 Uhr individuelle Eigenanreise am Flughafen in Frankfurt mit anschließendem Welcome Briefing. Seien Sie gespannt auf das abwechslungsreiche Programm, dass Sie hier erwartet. Zwischen 15 und 16 Uhr geht es zurück zum Flughafen-Frankfurt und zur individuellen Abreise.



Mitmachen ist ganz einfach:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail.

3. Jetzt sind Sie in unserem Lostopf, um den Platz für die exklusive Fahrt zu gewinnen.

4. Daumen drücken nicht vergessen!

5. Die Gewinner werden nach Ablauf des Gewinnspiels per E-Mail benachrichtigt.

Teilnahmeschluss ist der 18. Juni 2019 – viel Glück beim Mitmachen!

