Tauchurlaub am Roten Meer zu gewinnen!

Sind Sie urlaubsreif? Wir verlosen einen einwöchigen Aufenthalt im Steigenberger Aqua Magic in Hurghada samt Tauchpaket vom Ilios Dive Club. Dann also mitmachen, gewinnen – und auf nach Ägypten!

Das Steigenberger Aqua Magic ist ein Familien-Resort für gehobene Ansprüche. Das weitläufige All-inclusive-Resort liegt gegenüber von dem Steigenberger ALDAU Beach Hotel und bietet Badespaß für Groß und Klein. Die behindertengerechte Anlage hat Planschbecken für die ganz jungen Urlauber, einen Themen-Pool und einen gigantischen Aqua-Park mit Rutschen und Schwimmbecken sowie einen Pool auf der Dachterrasse. Hier haben allerdings nur Erwachsenen Zutritt. Wer sich im Park so richtig ausgetobt hat, kann sich anschließend im Lazy River, der sich durch die Pool-Landschaft schlängelt, gemütlich treiben lassen. Einen privaten Strand hat das Resort aber auch –in nur wenigen Minuten zu Fuß steht man im Roten Meer.

Angebote für die ganze Familie

Hat man vom Baden genug, kann man die vielen Einrichtungen des Hotels in Anspruch nehmen. Es gibt einen Mini und einen Teen Club sowie Fitnessraum und Spa, Billard, Tischtennis und Darts. Kulinarisch stehen den Gästen neun Restaurants und Bars offen, die Speisen in Buffetform beziehungsweise à la carte anbieten. So viel zu den Möglichkeiten über Wasser. Doch das Highlight Ägyptens liegt unter der Wasseroberfläche.

Tauchen mit dem Ilios Dive Club

Magdi Aziz leitet den Ilios Dive Club, der mit privatem Anleger am Strand des Steigenberger ALDAU Resorts liegt und den hohen Anforderungen der Steigenberger Hotelgruppe in allen Belangen gerecht wird. Ausbildung findet nach PADI- und SSI-Richtlinien statt, wobei es auch Angebote für Kinder und körperbehinderte Menschen gibt. Neben erstklassiger Leihausrüstung, Pressluft- und Nitroxfüllanlage sowie Schulungsräumen und Duschen verfügt die Basis über vier komfortable basiseigene Boote, mit denen zu den rund 40 Tauchspots gefahren wird. Von atemberaubenden Steilwänden über Drop Offs und Korallengärten bis zu Wracks ist alles dabei!

Gewinnen Sie eine Woche Tauchurlaub am Roten Meer

Wir verlosen einen einwöchigen Aufenthalt im Steigenberger Aqua Magic (www.steigenberger.com/hotels/alle-hotels/aegypten/hurghada/steigenberger-aqua-magic) mit All-inclusive-Verpflegung für zwei Personen, Transfers vom/zum Flughafen und einem Drei-Tage-Tauchpaket mit dem Ilios Dive Club (www.iliosdiveclub.de). Die Flugkosten sind selber zu tragen.

So machen Sie mit!

Um den oben beschriebenen Tauchurlaub zu gewinnen, müssen Sie folgende Frage beantworten: Wie heißt die Tauchbasis im Steigenberger Resort? Schreiben Sie die Lösung in das unten stehende Formular und schon sind Sie im Lostopf. Teilnahmeschluss ist der 14. Juli 2019. Wir drücken ihnen die Daumen!

