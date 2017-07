Traumreise nach Yap zu gewinnen

TAUCHEN verlost zum 30-jährigen Jubiläum des Manta Ray Bay Resorts eine Reise nach Yap für zwei Personen. Erleben Sie Mantas und Haie hautnah!

Das ist Ihre Gelegenheit, einmal im Leben das Sehnsuchtsziel Yap mit seiner orsttreuen Manta-Population und den vielen Riffhaien live zu erleben! Das Tauchgebiet rund um Yap in Mikronesien zählt zu den Hotspots für Großfische und steht bei vielen Tauchern weltweit ganz oben auf der Wish-List. Nutzen Sie diese einmalige Gewinn-Chance!

Einfach die Fragen in unserem Gewinnspielformular beantworten und mit etwas Glück können Sie eine Traumreise ins Manta Ray Bay Resort gewinnen. Im Preis inbegriffen ist: ein Hotel- und Tauch-Paket für zwei Personen (sieben Nächte/fünf Tage) sowie zwei Tauchgänge am Tag. Im Gewinn enthalten sind außerdem Frühstück, der Transfer vom Flughafen zum Resort und zurück, kostenloses Wi-Fi in allen öffentlichen Räumen sowie ein Kaffee-/Tee-Service jeden Morgen ins Zimmer. Die Reise muss in der Zeit vom 1. April 2017 bis 31. Dezember 2017 stattfinden und kann nicht mit anderen Sonderangeboten kombiniert werden.

Die Antworten auf die Räsel-Fragen finden Sie in unserer Yap-Story in der Dezember-Ausgabe der TAUCHEN.

Leider ist die Zeit für dieses Gewinnspiel abgelaufen, das Formular ist geschlossen.