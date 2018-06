Zu gewinnen: eine Reise nach Aqaba für die ganze Familie

Singen Sie gerne? Vielleicht sogar die ganze Familie? Dann sollten Sie sich diese Chance nicht entgehen lassen! Das Aqaba Tourismboard, Beluga Reisen und Wild Water Diving Holidays laden zwei Familien dazu ein, den Küstenort Aqaba in Jordanien zu erkunden. Das Programm kann sich sehen lassen: schönste Korallengärten betauchen, die Kinder können einen Tauchkurs machen, Ausflüge in die antike Ruinenstadt Petra, zu den Beduinen in die Wüste Wadi Rum, Sunset-Bootstouren, Kamelreiten, Jeep-Safaris und als Krönung noch ein Besuch des Toten Meeres.

Etwas gedulden müssen Sie sich aber noch: Die Reise findet vom 17. bis zum 25. Oktober 2018 statt – perfekt also, um vor dem Winter noch eimal Sonne und Urlaubsfeeling zu tanken!

Wenn Sie kreativ und etwas musikalisch sind, sollten Sie Ihre Familie zusammentrommeln und das jordanische Fischerlied, welches Sie auf der Homepage www.aqaba.jo finden, nachsingen, das Ganze aufnehmen und einschicken. Mit etwas Glück wird die Jury Sie auswählen und auf eine außergewöhnliche Entdeckungsreise nach Aqaba schicken! Wir drücken die Daumen!

So wird ihre Reise aussehen: