Helmut Debelius: Eine Legende wird 70!

Helmut Debelius ist eine Legende und ein Urgestein des Tauchsports. Er ist der Autor etlicher Fischführer. Schon vor Jahren hat er sich in den Ruhestand verabschiedet. Unser Autor Tobias Friedrich war mit Debelius auf Tauchsafari in Raja Ampat und hat mit ihm über sein einzigartiges Leben und die Zukunft der Ozeane gesprochen. Die ganze Reportage ist in der TAUCHEN-August-Ausgabe 2017 erschienen.