Vom 1. Juli 2022 bis 8. Januar 2023 gibt es im Frankfurter Filminstitut und Filmmuseum eine interessante Ausstellung über das Element Wasser in all seinen filmischen Facetten, die unter der Wasserobefläche spielen. Im Gespräch verrät der Ausstellungs-Kurator Michael Kinzer, was Besucher und Interessiert vor Ort erwartet.