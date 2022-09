10 Jahre InterDive Friedrichshafen

Seit 10 Jahren hat sich die InterDive Friedrichshafen am Bodensee als erfolgreiche deutsche Tauchsport-Messe etabliert. Dabei punktet sie mit günstigem Eintritt, kurzen Wegen und der familiären Atmosphäre in Halle B5. Hier finden Taucher vom 22. bis 25. September wieder ein umfassendes Angebot von zahlreichen Ausstellern aus aller Welt.

Alle wichtigen Infos zur InterDive Friedrichshafen 2022:

Anreise, Infos & Preise: Äußerst günstige Eintrittspreise machen die InterDive zu einem beliebten Event für die ganze Familie. Durch die guten Verkehrsanbindungen und der Fähre über den Bodensee ist die Messe auch für Besucher aus Österreich und der Schweiz einfach erreichbar. Das Besondere für alle, die mit dem eigenen PKW anreisen: Donnerstag und Freitag parken Messebesucher gratis. Der Parkplatz selbst liegt nur wenige Meter von der Messehalle entfernt. Dadurch sind kurze Wege garantiert.

Urlaubsberatung & Reisespecials: Ferner geben vor Ort kompetente Berater individuelle Einblicke in die Tauch- und Urlaubswelt. Vom Süß- und Kaltwassertauchen in Europa über klassische Tauch-Safaris bis zu Fernzielen wie Raja Ampat, Malediven, Mexiko, Indonesien und vielen mehr.

Zahlreiche Tauchreiseveranstalter, unter anderem WiroDive, Reisecenter Federsee, Aqua Active, Wedive, Aquaventure, Waterworld, tourmare bieten attraktive Reisespecials. Dabei können bei vielen Anbietern Reisen direkt auf der Messe gebucht werden.

Zusätzlich sind einige Fremdenverkehrsämter für umfassende Infos zum Urlaubsland mit dabei: z.B. Tahiti Tourisme, die Bahamas und Malta.

Meeresschutz: Zu Gast auf der Messe sind gemeinnützige Organisationen, die sich zum Schutz der Ozeane einsetzen. Unter anderem klären Sharkprojekt und Sea Shepherd die Besucher über ihre Umweltschutzmaßnahmen und Aktionen auf.

Bühnenprogramm & Nightdive-Party: Wieder mal Herzstück ist das vielseitige Rahmenprogramm. Denn auf der großen Showbühne wechseln sich stündlich Produktpräsentationen und Fachvorträge ab. Dabei geht es um zahlreiche Themen, wie auch Tauchreisen. Größartiger Höhepunkt der Messe ist die traditionelle Taucherparty mit Live-Musik am Freitagabend.

Tauchequipment und mehr: Auf der InterDive findet jeder, was er für seinen Sport sucht. Ob Maske, Flossen, ein maßangepasster Trockentauchanzug oder die neueste Tauchcomputer-Generation. Mit dabei sind Tauchshops sowie das das Who is who der Hersteller, unter anderem Cressi, Mares, Kallweit, Waterproof.

Versteigerungen für einen guten Zweck: Auf den beliebten Charity-Auktionen zu Gunsten von Meeresschutz-Organisationen können Besucher tolle Schnäppchen ergattern. Zahlreiche Aussteller haben großartige Sach- und Reisepreise gespendet. Diese werden auf der Bühne versteigert.

INTERBOOT: In 2022 findet die InterDive wieder an allen vier Messetagen zeitgleich mit der Messe INTERBOOT statt. Kombitickets ermöglichen den Besuch beider Messen.

Tauchausbildung: Auch die großen Tauchverbände, unter anderem VDST, SSI, PADI, DIWA, TDI, präsentieren ihre Angebote mit umfassenden Infos zu Tauchaus- und weiterbildungen.

Wettbewerb für Tauchclubs und Vereine: Mit dem Besuch der InterDive können Tauchclubs ihre Vereinskasse aufpeppen. Denn alle Vereine, die gemeinsam im Vereinsoutfit auf der Messe erscheinen und sich am VDST-Stand zusammen fotografieren lassen, können einen Zuschuss für die Vereinskasse gewinnen. Gewinnen kann der Verein mit der weitesten Anreise sowie der Verein mit den meisten Mitgliedern.

TAUCHEN auf der InterDive 2022

Auch wir werden für Sie auf der InterDive vor Ort sein. Besuchen Sie uns am Stand 507. Dort warten neben der Möglichkeit Abos abzuschließen und Hefte zu kaufen, auch die eine und andere Überraschung. Wir freuen uns auf Sie.

Kontakt, Preise & Öffnungszeiten:

www.inter-dive.de

info@inter-dive.de

Telefon: +49-7582-93207975

ÖFFNUNGSZEITEN:

Donnerstag 22.09.2022 12 – 19 Uhr

Freitag 23.09.2022 12 – 20 Uhr, Nightdive-Party bis 24 Uhr

Samstag 24.09.2022 10 – 18 Uhr

Sonntag 25.09.2022 10 – 17 Uhr

EINTRITTSPREISE (Tickets sind ca. Mitte August über den Onlineshop verfügbar):

Tageskarte Erwachsene: 8 Euro

Tageskarte Kinder 6-14 Jahre: 5 Euro

Donnerstag und Freitag ist das Parken für Messebesucher kostenlos.