„ADTO“: 19 Tauchreiseveranstalter gründen eigenen Verband

19 deutschsprachige Tauchreiseveranstalter haben sich zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen. Der Verband „Association of Dive Tour Operators e.V.“ soll Qualität und Seriösität von (Tauch)Reiseangeboten sichern und durch die engere Zusammenarbeit der Unternehmen viele weitere Vorteile für die Kunden bieten. Wer zählt alles zu den Gründungsmitgliedern?

Im Mai 2017 wurde eine im deutschsprachigen Raum bisher einzigartige Idee innerhalb der Tauchreisebranche verwirklicht. Eine Gruppe aus 19 Tauchreiseveranstaltern hat sich in einer Interessengemeinschaft zusammen geschlossen und die „Association of Dive Tour Operators e.V.“ gegründet. Im Vordergrund steht eine engere und intensive Zusammenarbeit, um so durch gebündelte Energie viele Vorteile für Kunden zu sichern. Den Einfall für einen solchen Verband, der Qualität und Seriosität von Reiseunternehmen sicher stellt, hatten einige Veranstalter bereits auf der Interdive Messe 2016. Ein erstes Treffen fand während der Boot 2017 statt und schon im Mai wurde bei einem weiteren Treffen das Vorhaben in die Tat umgesetzt.

ADTO bündelt vertrauenswürdige Tauchreiseveranstalter

Das Ziel des ADTO ist es, vertrauenswürdige Tauchreiseveranstalter in einer Vereinigung zu bündeln, die wiederum wichtige, grundlegende Kriterien erfüllen müssen, um ihren Kunden Qualität und Sicherheit zu bieten. Alle Mitglieder des ADTO sind mindestens 5 Jahre, viele sogar seit mehr als 20 Jahren auf dem Tauchreise-Tourismus-Markt vertreten, haben ihre eigene Leidenschaft für´s Reisen und Tauchen zum Beruf gemacht und bieten dem Kunden durch gesetzlich vorgeschriebene Versicherungen die nötige Sekurität. Auch Umweltaspekte und Nachhaltigkeit der Leistungsträger stehen bei den Vereinsmitgliedern auf der Prioritätenliste.

Wer bei einem Veranstalter des ADTO bucht, kann sich darauf verlassen, dass die Reisen sorgfältig vorbereitet und durchgeführt werden und vor allem, dass sie auch abgesichert sind. Dafür wird das zertifizierte Qualitätssiegel des ADTO stehen!

Zu den Gründungsmitgliedern der „Association of Dive Tour Operators e.V.“ zählen die folgenden Tauchreiseveranstalter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

Actionsport

Alma Mare

Aqua Active Agency

aqua mountain travel

Aquaventure Tauchreisen

Dive & Travel

Extratour Tauchreisen GmbH

fish & trips gmbh

Nautilus Tauchreisen

Omneia Tauchen und Reisen

Reisecenter Federsee

Scuba Native Tauchreisen

Seleger SportsTravel

Tauchen & Reisen Weltweit

tourmare Reisen GmbH & Co. KG Tropical Seas GmbH

Waterworld – Werner Thiele KG

WeDive

Wirodive Tauch- und Erlebnisreisen GmbH