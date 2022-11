Entdeckungsreise vor Krk

Die ersten Flossenschläge unter Wasser fallen noch etwas zögerlich aus. Große Augen verbergen sich hinter der Tauchmaske, als Tim sich umschaut. Er findet sich in Mitten eines Fischschwarms wieder. Am »Secret Beach« nahe Vrbnik auf der Insel Krk ist er zu seinem ersten Salzwassertauchgang abgetaucht.

Bis dahin war es ein langer Weg. Tim kann nicht zu Hause bei seinen Eltern wohnen. Er lebt in einer Wohngruppe der Evangelischen Jugendhilfe Münsterland gGmbH. Bereits vor einigen Jahren machte er in Deutschland seinen Open Water Diver. Seit dem war er oft mit seinen Bezugspersonen in den heimischen Seen unterwegs. Dabei lernte er Aale, Barsche Hechte sowie viel Süsswasser-Flora und -Fauna kennen.

Der Wunsch im Meer zu tauchen

Schnell wuchs der große Wunsch, einmal auch die Unterwasserwelt im Meer betauchen zu können. Dann wurder der Traum nun endlich in den Sommerferien Wirklichkeit. Mit sieben anderen Kindern, Jugendlichen und vier Pädagogen machte er sich auf den weiten Weg nach Kroatien.

Mehrfach tauchen die Kinder und Jugendlichen rund um Krk ab. Dabei erkunden sie die Hausriffe am »Secret Beach« und »Silent Beach« mit all ihren Korallen, Seepferdchen, Quallen, Seesternen und Fischschwärmen. Ein besonderes Highlight ist sicherlich eine Bootsausfahrt. Sie führt die Nachwuchstaucher zunächst zum »Prvic-Tunnel«, einem 35 Meter langen Unterwasser-Tunnel. Dieser wird zwar nicht durchtaucht, ist jedoch sehr eindrücklich. Der Blick vom Eingang in den schier endlosen Tunnel bleibt lange haften.

»Jeder hilft jedem«

Auch der zweite Tauchspot, eine abfallende Steilwand, bewachsen mit zahlreichen Korallen, begeistert die Jungs und Mädchen. »Ich finde es geil, als Gruppe zu tauchen. Das macht übelst Spaß. Jeder hilft jedem. Danke!«, schwärmt Tim anschließend beim Mittagessen auf dem Boot. Stolz werden die Tauchgänge in den Logbüchern vermerkt, Beobachtungen notiert. Mit unzähligen Eindrücken im Gepäck geht es nach einer Woche wieder zurück nach Deutschland, erschöpft – aber überglücklich.

Die Umsetzung eines solch großen Projektes erfordert die Unterstützung vieler Partner. Möglich wurde dieses Projekt durch die Förderung der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung im Rahmen des Förderprogrammes: »AUF!leben – Zukunft ist jetzt.« Dieses Programm wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Es ist Teil des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona der Bundesregierung.

Dank der evangelischen Jungendhilfe Münsterland, der Kreissparkasse Steinfurt und des Schnorchel Tauchshopa in Münster & Rheine konnte diese Freizeit organisiert werden. Ebenso durch aqua med aus Bremen. Die Experten in Sachen Tauch-, Reise- und Notfallmedizin sicherten die Teilnehmenden mit einer Tauch- und Auslandsreisekrankenversicherung ab.