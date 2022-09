Entwarnung auf den Keys

Das National Hurricane Center der Vereinigten Staaten hob am späten Mittwoch Nachmittag eine Tropensturmwarnung sowie Sturmflutwarnungen und -beobachtungen auf.

Nach dem Hurrikan Ian ist die Infrastruktur der gesamten, rund 200 Kilometer langen Inselkette der Florida Keys & Key West südlich von Miami intakt. Der Key West International Airport soll am Morgen des Donnerstags, den 29. September, wieder eröffnen. Nur etwa 100 Meilen, zirka 160 Kilometer, zog der Hurrikan an der Inselkette vorbei. Die Notfallmanagementbehörden ordneten keine verbindlichen Evakuierungen für Besucher oder Einwohner an.

Welche Auswirkungen der tropische Wirbelsturm auf die Unterwasserwelt hatte, ist noch nicht abzusehen. Es wird vermutet, dass die Zerstörungen wenig weitreichend sind. Eine schnelle Regeneration ist möglich, wenn weitere starke Hurrikanes in dieser Saison ausbleiben.

Reisenden auf die Florida Keys wird empfohlen, sich direkt bei den Fluggesellschaften nach der Verfügbarkeit von Flügen zu erkundigen, sagte Richard Strickland, Direktor der Flughäfen von Monroe County. Die Fluggesellschaften Allegiant, American, Delta, Jet Blue, Silver und United bieten täglich Nonstop-Flüge nach Key West an.

Hurricane Ian bei auf dem Weg nach Norden.

Der Florida Keys Overseas Highway, einschließlich aller 42 Brücken, ist offen. Reisende sollten die Gefahren von herumliegenden Trümmern und überfluteten Straßen im Auge behalten.

Key West am stärksten betroffen

Dabei ist das am stärksten betroffene Gebiet der Florida Keys ist nach ersten Schätzungen die südlichste Insel Key West. »Viele Straßen sind überschwemmt oder durch umgestürzte Bäume unpassierbar«, sagt Alyson Crean, die Öffentlichkeitsbeauftragte der Stadt. Der Wasserstand auf den überschwemmten Straßen sollte bis Donnerstagmorgen zurückgehen. Es wird mehrere Tage dauern, bis die Mitarbeiter der Key West Community Services und des Florida Department of Transportation die Beseitigung der Trümmer von den Straßen abgeschlossen haben, so Crean weiter.

Fast alle Beherbergungsbetriebe auf den Keys blieben von den Auswirkungen des Sturms verschont.

Nahezu Staatliche Parks, Attraktionen, Veranstaltungsorte, Wassersportaktivitäten, Restaurants und Bars sollen in den kommenden Tagen wieder öffnen. Die Betriebszeiten und das Angebot sind möglicherweise eingeschränkt. Besuchern wenden sich direkt an die jeweiligen Einrichtungen.