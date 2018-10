Erlebnisseminar: Kommunikation zwischen Mensch und Tier

Haben Sie sich schon einmal versucht sich mit einem Fisch zu unterhalten? Bestimmt. Aber hat er Ihnen auch geantwortet? Sowas geht nicht? Doch, das geht, sagt Dr. Katrin Wontorra.

Die Tierärztin und Tierkommunikatorin Frau Dr. Katrin Wontorra möchte Ihnen innerhalb eines Kurses zu einer grundsätzlichen Veränderung des eigenen Blickwinkels auf die Tier-Mensch-Beziehung verhelfen. Innerhalb des einwöchigen Workshops im sonnigen Ägypten werden die Grundlagen der telepathischen Kommunikation zwischen Mensch und Tier vermittelt und direkt angewandt. Nach der Einführung in die Theorie sowie einigen entspannenden Meditationen und mentalen Übungen an Land und im Wasser erfolgen anschließend geführte Ausflüge, bei denen das Gelernte erstmals in die Tat umgesetzt werden kann. In Zusammenarbeit mit dem lokalen Tierheim bietet sich die Gelegenheit, Tiergespräche zu üben und gleichzeitig zu helfen. Doch auch unter der Wasseroberfläche bietet sich die Möglichkeit zum Gespräch: im glasklaren Blau des Ozeans kann mit Delfinen, Haien, Rochen und allen anderen frei lebenden Meerestieren kommuniziert werden.

Folgende Termine sind möglich:

2018: 04.11.2018 – 11.11.2018

2019: 05.05.2019 – 12.05.2019

oder 15.09.2019 – 22.09.2019

oder 17.11.2019 – 24.11.2019

Kursgebühr:

Der Kurs kostet zwischen 632 Euro und 990 Euro. Hotel, Flüge und Verpflegung sind nicht inkludiert.

Ort:

Der einwöchige Kurs findet in Hurghada, Ägypten statt.

Zum Hotel:

Das zu buchende Hotel ist ein Vier Sterne Hotel im andalusischen Baustil mit diversen Freizeit- und Sportangeboten (Fitness-Center, Squash, Tennisplatz, Reiten) inklusive eigenem Sandstand, Kitesurfschule, Wassersportschule, Tauchschule direkt vor Ort, Geschäften, vier Restaurants, Amphitheater mit Animation, Bankautomat, Diskothek im Innenbereich, drei Swimmingpools und einem großem Wellnessbereich. Interessiert? Für mehr Informationen oder die Anmeldung schreiben Sie einfach eine E-Mail an: info@tierarztpraxis-wontorra.de