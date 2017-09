„Haie und Krokodile“: Tauchreiseveranstalter mit spannendem Event

Der Tauchreiseveranstalter Extratour aus Göttingen veranstaltet am 13. Oktober um 19 Uhr einen spannenden Info-Abend zum Thema „Haie und Krokodile“, bei dem zwei spannende Destinationen für Taucher vorgestellt werden sollen.

Die Idee, den Urgesteinen der Meere, die über Millionen von Jahren der Evolution getrotzt und überlebt haben, einmal aus nächster Nähe ins Auge zu blicken, löst bei Nicht-Tauchern in der Regel unverständliches Kopfschütteln aus. Doch auch so manchem Taucher sind die Begegnungen mit diesen gerne als Monstern dargestellten Wesen suspekt.

Infoabend soll mit Vorurteilen aufräumen

An einem Infoabend am Freitag, den 13. Oktober um 19 Uhr, will der Tauchreiseveranstalter Extratour kräftig mit Vorurteilen aufräumen und interessierten Gästen zwei spannende Destinationen vorstellen, die jeder Taucher einmal im Leben besucht haben sollte: Yucatan an der Karibikküste Mexikos und das pazifische Inselparadies Palau. Judith und Christoph Hoppe von Tourism Unlimited vertreten in Europa Yucatan Dive Trek und Sam’s Tours und werden faszinierende Bilder und Filme im Gepäck haben.

Die Besucher können sich auf eine virtuelle (Tauch-)reise mit spannenden Highlights freuen

Zu den Highlights des Abends gehören folgende Themen:

„Mexiko/Yucatan Dive Trek: Cenoten-Tauchen – ab in die Unterwelt der Mayas“

„Schnorcheln mit sanften Riesen: Die Walhaie von Cancun“

„Tauchen im Meeresschutzgebiet: Wo Fische größer als Menschen werden“

„Banco Chinchorro: Mit Krokodilen auf Augenhöhe“

„Yucatan: Zu schade, um dort nur zum tauchen hinzufahren.“

„Palau/Sam’s Tours: Tauchen im ersten Haischutzgebiet der Erde“

„Unique Dive Expeditions: Tauchen abseits der üblichen Routine“

„Ein Tauchparadies für Liebhaber rostigen Metalls“

„Palau kann auch Makro“

„Inspirationen für tauchfreie Tage“

Die Anmeldung sollte vorzugsweise per Email an Extratour erfolgen unter info@extratour-tauchreisen.de. Die Veranstaltung findet bei Extratour in der Nikolaistr. 30 in 37073 Göttingen statt.