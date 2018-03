Last Minute Angebot: Mit der MY Sheena im April auf die Malediven

Der März neigt sich dem Ende zu und der Frühling lässt noch immer auf sich warten. Bei Sonnenentzug hilft nur eins: Urlaub! Werner Lau hat gerade einige fantastische Last Minute Angebote.

Wer zeitlich etwas flexibler ist und der Tristesse des Alltags entfliehen möchte sollte jetzt schnell sein: Werner Lau hat derzeit vier Touren mit der MY Sheena drastisch reduziert. Los geht’s ab Filitheyo im Nilandhe Atoll auf den Malediven. Von dort aus fahren Sie eine Woche zu den Kanälen und Riffen im Nilandhe, Meemu, Laamu und Tha Atoll um dort einige der schönsten Spots der Malediven zu betauchen.

Diese Touren sind trotz Hauptsaison um 30 Prozent reduziert:

7-Tage Süd Tour ab/an Filitheyo 08.04. – 15.04.2018

7-Tage Süd Tour ab/an Filitheyo 15.04. – 22.04.2018

7-Tage Süd Tour ab/an Filitheyo 22.04. – 29.04.2018

7-Tage Süd Tour ab/an Filitheyo 29.04. – 06.05.2018

Statt 1820 Euro in der Standard Kabine beträgt der Preis jetzt nur noch 1274 Euro für eine Woche Traumurlaub auf der MY Sheena. In der Owners Kabine beträgt der Preis statt 2020 Euro nur noch 1414 Euro.

Der Preis beinhaltet Vollpension, Wasser, Kaffee und Tee sowie bis zu 3 Tauchgänge pro Tag und Nitrox for free. Da die Mindestteilnehmerzahlen bereits erreicht sind, sind alle Touren auch bestätigt.

Buchung und mehr Infos gibt’s HIER!