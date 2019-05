Last-Minute-Philippinen-Safari

Das Magic Oceans Dive Resort bietet ein Last-Minute-Angebot mit dem Safariboot „Siren“ an. Eine Woche/6 Nächte mit Non-Limit-Tauchen im Zeitraum zwischen dem 15. Mai 2019 in Puerto Princessa und bis zum 29. Mai 2019 in Anda Bohol - vom XXL-Walhai bis zum XXS-Pygmäen-Seepferdchen! Das Tubbataha Reef ist bekannt für seine erstaunlichen Strömungstauchgänge mit Hammerhaien und Mantas und dem größten Fisch der Welt, dem Walhai, bekannt! Anda ist bekannt für alle kleinen Tiere: Pygmäen-Seepferdchen, Mimic-Octopus und Nacktschnecken. Es sind nur noch zwei Plätze verfügbar. Wenden Sie sich an info@magicresorts.online, um weitere Informationen zu erhalten!

Weitere Infos

