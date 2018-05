Leichtgewicht für alle – der neue Scubapro C370

Sponsored Post – Der C370 könnte Ihr neuer Lieblingsatemregler auf Reisen werden. Er ist der Neuzugang in der Produktfamilie der hochleistungsfähigen zweiten Stufen von SCUBAPRO.

Der neue C370



Die neue luftbalancierte 2. Stufe sorgt für Top-Leistung und unerschütterliche Zuverlässigkeit in einem leichten und kompakten Gehäuse.

Der auf dem kompakten C350-Gehäuse basierende, neue C370 vereint die besten Funktionen seines Vorgängermodells und wurde durch ein Ausgleichsventil ergänzt. Ein brandneuer Blasenabweiser, der sich am Design des S620 Ti orientiert, ermöglicht eine bessere Atemarbeit (zehnprozentige Steigerung gegenüber dem C350). Ein kompaktes Hi-Flow-Mundstück, das aufgrund der positiven Resonanz ebenfalls vom S620 Ti übernommen wurde, sorgt für einen besseren Luftdurchsatz und Tragekomfort. Der voll einstellbare C370 ist mit einem Drehrad zum Anpassen des Atemwiderstands und einem kleinen, koaxialen Dive-/Predive-Hebel ausgestattet.

Der C370 ist nicht nur der perfekte Reisebegleiter für jeden, speziell unsere weiblichen und kleineren Testtaucher empfinden ihn aufgrund seiner Größe und seines Gewichtes als sehr bequem. Dieser großartige Atemregler eignet sich für alle, die nach Qualität und Leistung im mittleren Preissegment suchen. Den müssen Sie einfach haben!

NEUE ATEMREGLERSYSTEME

2018 wird der C370 durch zwei hochwertige erste Stufen ergänzt, um Atemsysteme für eine Vielzahl von Tauchszenarien zu schaffen.

Dieses Atemreglersystem für eine einfache Atmung kombiniert die erstklassige luftbalancierte, membrangesteuerte erste Stufe von SCUBAPRO mit der neuesten luftbalancierten zweiten Stufe. Dieses intelligente Atemreglersystem eignet sich für alle Taucharten.

MK11/C37

Eine großartige Wahl für Reisetaucher. Die luftbalancierte Membran MK11 und der neue luftbalancierte C370 bilden ein kompaktes, taucherfreundliches und kostengünstiges Atemsystem.

MERKMALE UND SPEZIFIKATIONEN DES C370

Das luftbalancierte Ventil gleicht den Einatemwiderstand problemlos in verschiedenen Tiefen und bei unterschiedlichen Umgebungsdrücken aus. Das kompakte, robuste und glasfaserverstärkte Nylongehäuse sowie der neue Blasenabweiser nehmen wenig Platz in der Tauchtasche ein. Der Edelstahlrahmen an der Frontabdeckung rundet das Design der SCUBAPRO C-Serie ab. Durch einen neuen Kolben und Hebel hat die Konstruktion des C370 dieselbe Gesamtgröße wie der C350. Der neue Blasenabweiser, der auf dem Design des S620 Ti basiert, sorgt für eine bessere Atemarbeit (zehnprozentige Steigerung gegenüber dem C350).

Der Taucher kann den Atemwiderstand über ein Drehrad einstellen und die Venturi-Anpassung (VIVA, Venturi-Initiated Vacuum Assist) selbst vornehmen. Der große Luftduschenknopf ist selbst mit dicken Handschuhen einfach zu bedienen. Der „Superflow“-Schlauch mit einer übergroßen Öffnung erlaubt einen höheren Luftdurchsatz bei jedem Atemzug und ein kompaktes Hi-Flow-Mundstück sorgt für einen besseren Luftdurchsatz und Tragekomfort. Es ist für alle Mundgrößen geeignet.

Gewicht: 171 g/6 oz.

Luftdurchsatz bei 200 bar/2.900 psi: (l/min/SCFM): 1600/57.

Im Überblick:

Der neue luftbalancierte C370 bietet einen konstanten Luftstrom, eine einfache Handhabung und hohe Zuverlässigkeit. Somit ist er das Urlaubsticket für Freizeittaucher im Allgemeinen und Reisetaucher im Speziellen. Dank seiner kompakten Größe und des geringen Gewichtes eignet sich dieser Atemregler perfekt für Taucherinnen und kleinere Taucher. Mit einem dieser Atemreglersysteme im Gepäck steht ihrem großen Tauchabenteuer nichts mehr im Weg!

Noch mehr Infos und weitere Produkte gibt es unter www.scubapro.com.