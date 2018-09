Malediven-Safari exklusiv für TAUCHEN-Leser!

Die TAUCHEN-Leserreise mit Werner Lau ist nicht nur für Malediven-Fans ein Highlight, sondern auch für alle, die Abenteuer lieben und gern Neues entdecken. Denn während der Safari stehen neben echten Tauchplatzklassikern und allerbesten Manta- auch absolut neue Spots auf dem Reiseplan: Im Ihavandhippolhu-Atoll, das weit im Norden liegt, wird an unbekannten Riffen abgetaucht. Ein Briefing kann es da also nur in sehr eingeschränkter Form geben, denn was sich unter der Wasseroberfläche zeigt, weiß man erst nach dem Hineinspringen: Die Teilnehmer der Safari werden die ersten Taucher sein, die die Kanäle und Thilas sehen!

Gemeinsam werden die neuen Plätze erkundet und ausgearbeitet. Da diese Explorer-Tauchgänge nicht durch und durch planbar sind, können nur Safari-Teilnehmer mit mindestens 60 geloggten Tauchgängen mit an Bord. Wer diese Taucherfahrung mitbringt, kann sich also über spannendste Tauchgänge an absolut unberührten Riffen freuen. Zudem wird ein Nitrox-Zertifikat für die Tour empfohlen. Wer keines hat, kann den Nitrox-Kurs aber auch an Bord machen. Die Tauchsafari startet am Flughafen von Male und endet im Norden auf der Resort-Insel Hondaafushi im Haa- Dhalu-Atoll. Begleitet wird die Reise vonTAUCHEN-Autor Linus Geschke. Noch ein Tipp: Buchen Sie möglichst schnell, denn die Tour ist auf 14 Teilnehmer begrenzt!

Das Wichtigste zusammengefasst: