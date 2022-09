MV Hephaestus – ein Schiff wird zum Wrack

Die Gewässer um Maltas kleine Schwesterinsel Gozo sind um eine Attraktion reicher. Am 29. August 2022 wurde der ehemalige Tanker MV Hephaestus vor der Küste von Xatt l-Aħmar bei Gozo versenkt. Das Schiff war im Februar 2018 an der Küste von Qawra auf Grund gelaufen. Nach der Bergung erwies sich eine Reparatur als nicht rentabel. Die Professional Diving Schools Association of Malta, Gozo and Comino (PDSA) regte an, den havarierten Tanker künftig als Wrack zu nutzen. Doch noch jemand profitiert vom neuen künstlichen Riff. Denn die Unterwasserwelt wird jetzt das sorgfältig gereinigte Wrack besiedeln und den Raum mit neuem Leben füllen.

Für Tauchende das reinste Vergnügen

Maltesische Werften sind erfahren in der Reinigung von zukünftigen Tauchwracks. Die Schiffe werden von allen Öl- und Schmierstoffrückständen befreit. Sie sind so sauber wie nur irgend möglich, wenn sie versenkt werden. Damit kann sich dort marines Leben ungefährdet ansiedeln.

© Shutterstock – Die MV Hephaestus war am 10. Februar 2018 vor Gozo auf Grund gelaufen. Der Kapitän fällte während eines Wintersturms die fatale Entscheidung den Anker zu lichten. Er wollte Schutz suchen. Die Crew verlor innerhalb weniger Minuten die Kontrolle. Die siebenköpfige Besatzung überlebte die Havarie nahezu unbeschadet.

Die Gewässer um den maltesischen Archipel wurden jüngst von der Europäischen Umweltagentur (EEA) als die saubersten im Mittelmeer ausgezeichnet. Sie rangieren in Europa in puncto Reinheit direkt an zweiter Stelle nach den Badegewässern in Österreich. Damit versprechen sie Tauchenden buchstäblich das reinste Vergnügen in Europas Meeren.

MV Hephaestus: Schick gemacht für die »zweite Karriere«

Die MV Hephaestus war sorgfältig auf ihre »zweite Karriere« als künstliches Riff vorbereitet worden. Das Schiff ist für Tauchende nahezu perfekt gesunken. Denn im Gegensatz zu vielen seitlich geneigten Wracks liegt es aufrecht – mit dem Kiel im sandigen Meeresgrund. Der tiefste Punkt des Wracks ist der Heckbereich in 46 Metern Tiefe. In Richtung Bug steigt es leicht an.

© Marcin Pawelczyk / taucher.net – Das Stahlschiff wurde 1965 in Schweden gebaut. Es ist etwas über 60 Meter lang und knapp 8 Meter breit. Es war zuletzt in Togo registriert. Glücklicher Weise führte der Tanker bei seiner Havarie keine Ladung mit sich.

Für Tauchgäste bietet sich ein Bootstauchgang an. Vom Ufer aus lässt sich der neue Wracktauchplatz in rund 20 Minuten Schwimmzeit erreichen. Mit Unterwasserscootern dauert es etwa zehn Minuten. Aufgrund der Tiefe von fast 50 Metern ist das Wrack vor allem für erfahrene Taucher geeignet und ein Leckerbissen für technisch Tauchende.

An der Südostküste von Gozo, in Xatt l-Ahmar, liegen bereits mit der MV Karwela, der MV Cominoland und der MV Xlendi drei unter Tauchenden bekannte und beliebte Wracks. Mit der MV Hephaestus kommt nun ein viertes dazu.

Malta ist unter Tauchenden extrem beliebt. Mehr Infos zu dem Tauchparadiesen Malta, Gozo und Comino finden Sie hier.