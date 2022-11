Reisenews & -angebote im November

SPAREN FÜR DIE REISE INS PARADIES

Das Sea Souls Dive Resort auf Bangka Island in Nordsulawesi (Reisebericht in TAUCHEN 11/22) bietet einen einmaligen Frühbucherrabatt für Reisen im Jahr 2023 an. Für alle direkten Buchungen, die noch dieses Jahr für das Jahr 2023 erfolgen, gibt es 15 Prozent Rabatt auf Unterkunft und Tauchen.

Vor Ort erwartet Besucher ein professionelles Team in einer familiären Atmosphäre. Aussrdem: atemberaubende Tauchplätze, wunderschöne intakte Korallengärten und jede Menge seltene Critter und Makrolebewesen. Die besten Reisezeiten sind von April bis Juli und August bis November. www.seasouls-diving.com

BESTE BASIS DER MALEDIVEN

Die Rasdhoo Divers auf der Malediveninsel Kuramathi wurden mit dem neu eingeführten Maldives Tourism Award 2022 als beste Tauchbasis der Malediven ausgezeichnet. Mit dabei war Präsident Ibrahim Mohamed Solih. Der obersten Politiker eröffnete die Zeremonie anlässlich des ersten Nationalen Tourismus-Tages in der Republik Malediven.

Hier wurde die Auszeichnung an Einzelpersonen und Unternehmen vergeben, die in der Tourismusbranche der Malediven tätig sind. Das Team von Rasdhoo Divers um die Besitzer Matt Berry und Helmuth Steuber bietet seit 1994 seine Dienste auf Kuramathi an. www.rasdhoodivers.com

PALAU & YAP

Zwei der besten Tauchreviere Mikronesiens auf einer Sonderreise! Zunächst geht es nach Palau. Wenn sich riesige Schwärme von Büffelkopf-Papageienfischen mit hunderten von Tieren zum Laichen zusammenfinden, ist das das Naturschauspiel schlechthin. Im Anschluss geht es nach Yap, ins Königreich der Mantas!

Denn nach Auskunft von Biologen beherbergt Yap mit über 100 Mantas die größte bekannte Population weltweit. Die insgesamt 17 Nächte vom 12. bis 29. März 2023 verbringt man auf dem Liveaboard Ocean Hunter III (Palau) und im Manta Ray Bay Resort (Yap). Es gibt noch einige Restplätze. www.wirodive.de

ROTES MEER SAUDI-ARABIEN

Ab Januar 2023 können Taucher an Bord des für 24 Gäste ausgelegten Tauchkreuzfahrtschiffs »Almonda« nahezu unberührte Rifflandschaften und unerforschte Hotspots auf der saudischen Seite des Roten Meeres erkunden. Ständig werden unbekannte Wracks lokalisiert, Plateaus und Seerücken mit ungeheurer Artenvielfalt neu kartografiert.

©Jolyon Graham

Kaum zu glauben: So viel Neues im altbekannten Roten Meer! Beim Reiseveranstalter Absolut Scuba kann man dieses Abenteuer ab sofort buchen: Der Preis für sieben Nächte beträgt ab 1908 Euro. www.as-tauchreisen.de

NONSTOP NACH GRANADA

Ab der Wintersaison wird die Gewürzinsel Grenada wöchentlich zwischen November und April mit der Condor ab Frankfurt/Main angeflogen. Grenada liegt in der östlichen Karibik südlich von Barbados.



Die ganzjährige Tauchdestination bietet Spots für alle Niveaus. Hier findet man die komplette Vielfalt der karibischen Meeresfauna und 20 Wracks. Darunter das italienische Kreuzfahrtschiff Bianca C., bekannt als die Titanic der Karibik. www.puregrenada.com

APNOE-SAFARI MIT DEM PROFI

Am 9.3.2023 startet die »M/Y Omneia Spirit« mit dem Rekordhalter und Apnoe-Profi Nik Linder an Bord in den tiefen Süden des Roten Meeres. Diese Apnoe-Reise (pro Person ab 1249 Euro) führt zu den St. Johns-Riffen. Im 26 Grad warmen Wasser mit Delfinen tauchen – ein Traum für jeden Apnoetaucher. Willkommen sind erfahrene Apnoeisten und Apnoe-Einsteiger. www.omneia.de

CAYMAN ISLANDS NEU AUFGENOMMEN

Mit den Cayman Islands baut Nautilus Tauchreisen das Karibik-Angebot weiter aus und nimmt eines der bekanntesten Tauchziele der Karibik mit ins Programm. So findet man drei Hotels (zwei auf Grand Cayman, eins auf Little Cayman) samt Tauchbasen im Portfolio. www.nautilus-tauchreisen.de

BREAKERS MACHT PAUSE – ORCA NICHT

Das Breakers Hotel Soma Bay wird in der Zeit vom 9.1.2023 bis 15.4.2023 renoviert und geschlossen. Der Tauchbetrieb im Orca Dive Club Soma Bay geht aber reibungslos weiter und steht in vollem Umfang zur Verfügung. Auch die Beachbar am Diving Center bleibt in der Renovierungszeit geöffnet. www.orca-divclubs.com

RAJA AMPAT SAFARI PLANEN

Genaugenommen gehört die Triton Bay nicht direkt zu Raja Ampat. Sie liegt im Nachbarbezirk Kaimana, einer bisher völlig unberührten Region, in der seit 2008 ein Meeresschutzgebiet besteht. Mit der »Indo Siren« erleben die Taucher in zwölf Tagen an Bord die Highlights dieser spektakulären Tauchgebiete der Dampier Strait, Misool, Penemu & Yangeffo Islands, bis hin zur Kaimana Bay. Neben Walhaien und dem Walking shark strotzt die Region vor weiteren Attraktionen in jeder Größe und gesunden Riffen. Über Wasser erwartet die Gäste eine bislang unerforschte, magische Inselwelt mit exotischer Natur und einsamen Stränden. Waterworld Tauchreisen bietet hier nun auch weitere Termine für 2024 an. www.waterworld.at

GANZJÄHRIG TIGERHAIE

Der Reiseveranstalter Aqua Active Agency hat ein neues »Hailight« im Maldiven-Programm: Die Tauchbasis Dive Point hat ihr erstes eigenes Gästehaus »Divepoint Residence **+« auf der einheimischen Insel Fuvamulah im Süden der Insel eröffnet. Die sechs klimatisierten, renovierten Zimmer bieten eine familiäre Atmosphäre für Taucher.

Aufgrund der perfekten Lage der Tauchgebiete sind Tigerhaie das ganze Jahr über zu sehen. Es gibt dort die größte Population von Tigerhaien weltweit und die einzige bekannte Paarungsstätte von Tiger- und Fuchshaien. Preisbeispiel: 5 ÜF im DZ, inklusive Transfer ab/an Malé, 6 Tauchgänge plus 3 Tigerhai-Tauchgänge pro Person ab 1349 Euro (zzgl. Flug.) Reisezeitraum: bis 30.4.2023. Auch als Kombination mit einer Tauchsafari auf den Malediven buchbar. www.aquaactive.de