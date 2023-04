Reisenews & -angebote im April 2023

»Silent Week«-Revival

Die letzte Red Sea Silent Week fand 2019 statt. Bedingt durch die Coronapandemie und deren Folgen wollen die Orca Dive Clubs nach vier Jahren wieder ein Rebreather-Treffen durchführen. Daher findet vom 15. bis 25.06.2023 im Orca Dive Club Safaga das 11. Rebreather Event statt. Während dieser zehn Tagen kommen Rebreather-Taucher auf ihre Kosten und können ungestört ihrer Leidenschaft nachgehen. Trotz allgemeiner Preissteigerungen soll der frühere Preis gehalten werden. Einzig die Kosten für Kalk und Helium müssen zusätzlich getragen werden. Angebot für Rebreather-Taucher mit eigenem Gerät: 430 Euro exklusive Kalk und Helium, inklusive fünf Tage Tauchen (Boot), Bail-Out-Flaschen, Sauerstoff, T-Shirt und ein »All you can eat«-BBQ. Unterkunft und Flüge können ebenfalls über die Orca Dive Clubs organisiert werden.

www.orca-diveclubs.com

Komodo-Flores-Alor-safari

Auf ein actiongeladenes Tauchabenteuer geht es an Bord der MSV Amira im Rahmen einer 12-tägigen Safari im August/September 2023. Die Tour führt vom legendären Komodo-Nationalpark entlang der Nordküste von Flores bis zu den abgelegenen Tauchplätzen der Insel Alor. Denn auf der Route werden Regionen erkundet, die abseits jeglicher touristischer Trampelpfade liegen und die mit spektakulären, noch selten besuchten Tauchplätzen aufwarten. Daher darf man sich überraschen lassen von einer Wunderwelt mit auftauchenden Walen, Delfinschulen, Hammerhaien, Mantas, bunten Riffen, Steilwänden, Überhängen und Höhlen. Reisetermin: 29.8. bis 9.9.2023.

www.wirodive.de

Malawi & Sambia-Kombireise

Der Tauchreiseveranstalter Absolut Scuba hat Malawi und Sambia neu im Programm. Auf Likoma Island im Malawi-See steht das Tauchen mit den maulbrütenden Buntbarschen im Fokus. Jedoch ist die Insel auch der perfekte Ort für entspannte Wassersportaktivitäten wie Kajak fahren, Schnorcheln und Stand Up Paddling. In der zauberhaften Kaya Mawa Boutique Lodge trifft Strandurlaub auf afrikanische Gastfreundschaft und ultimativen Genuss. Weiter im zweiten Teil der Reise geht es in das South Luangwa-Tal in Sambia, berühmt für seine große Leoparden- und Löwenpopulationen sowie Flusspferde. Hier liegt das Shawa Luangwa Camp in einer abgeschiedenen Ecke des Tals direkt am Fluss. Dort erfolgt die Unterbringung in Luxuszelten mit eigenem Badezimmer. Schnell sein: für die begleitete Gruppenreise im November 2023 sind noch wenige Plätze frei, die Reise kann jedoch auch individuell ausgearbeitet werden. Preis: Gruppenreise pro Person ab 7810 Euro (inklusive Flüge, Transfers, All Inclusive und fünf Tauchgänge).

www.as-tauchreisen.de

Freediving-Kurse mit Christian Redl

Besonders die intensive Verbindung zur Natur, absolute Stille und die Suche nach dem Einklang mit sich selbst sind für viele Taucher die Beweggründe, frei zu tauchen. Jetzt können alle ab 15, die Freediving ausprobieren möchten oder ihr Können verbessern wollen mit den Extra Divers El Quseir vom 9. bis 15. Mai 2023 Freitauchkurse mit dem elffachen Weltrekordhalter Christian Redl abtauchen. Denn im klaren Wasser bei Top-Sichtweiten und angenehmen Temperaturen ist dieser Zwei-Tages-Kurs für Einsteiger wie Fortgeschrittene geeignet. Aber nicht nur Schnorchelfans kommen bei dem Kurs auf ihre Kosten. Auch Taucher können durch die Verbesserung der Atemtechnik davon profitieren. Daneben gibt es interessante Gratis-Vorträge von Christian Redl in den Abendstunden zum Thema Freitauchen rund um die Welt mit faszinierenden Bildern und Eindrücken von seinen zahlreichen Reisen. Der Preis für den zweitägigen Kurs beträgt 300 Euro (nicht enthalten ist die Zertifizierung).

Infos und Buchung: quseir@extradivers.org und info@reisecenter-federsee.de

www.rcf-tauchreisen.de

Mit der Golden Dolphin ans Elba Reef

Das Tauchsafariunternehmen Golden Dolphin in Ägypten hat die neue Route St. Johns – Elba Reef im Programm. Diese Tour ist ab sofort auch beim Tauchreiseveranstalter Aqua Active Agency buchbar. Neben Großfisch und imposanten Korallen ist die Hauptattraktion auf dieser Route die »Levanzo«, deren 113 Meter langes Wrack seit 1923 am Meeresgrund liegt. An bisher drei ausgewählten Terminen geht es mit Golden Dolphin III und IV an das kaum betauchte Elba Reef an der ägyptisch-sudanischen Grenze. Termine: Golden Dolphin III: 3. bis 10.8.2023 bzw. 7. bis 14. 12.2023. Golden Dolphin IV: 3.bis 13.8.2023. Preis pro Person: ab 1440 Euro zzgl. Gebühren.

www.aquaactive.de

Safari mit Jugendlichen

Tauchurlaub mit Familienurlaub zu verbinden, gestaltet sich oft anstrengend. Meist kommt einer nicht auf seine Kosten. Omneia Tauchen & Reisen hat daher eine Tauchsafari für Eltern oder alleinerziehende Taucher mit Kids ab zwölf Jahren ausgearbeitet. Sie findet vom 3. bis 10.8.2023 statt. Dass Jugendliche nicht gelangweilt sein müssen vom Urlaub mit ihren Eltern, zeigt Omneia mit dem Angebot »Tauchen mit Jugendlichen«. Hier können die Kids und Teens entweder mit den Eltern oder einem Tauchlehrer die Riffe und Wracks im nördlichen Roten Meer erkunden. Denn die »Spirit of Omneia« ist ein luxuriöses Schiff, das ausreichend Platz für alle Altersgruppen bietet. Die Route führt ab Port Ghalib bis Dolphin House Sataya und kostet pro Person ab 1149 Euro.

www.omneia.de

Kurz notiert

Wechsel bei Nautic Team Gozo

Nach fast 30 Jahren haben Heike und Thomas (Merz-)Zurawski die Basis an Laura Müller und Gregor Rentmeister übergeben. Beide waren bereits im Unternehmen tätig und freuen sich auf die kommende Zeit. Heike und Thomas bleiben Teil der Nautic Team-Familie und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Bewährtes beibehalten und mit der Zeit Schritt halten ist die Devise. So wurde bereits neue, moderne Leihausrüstung angeschafft. Weitere Neuerungen sind in Planung. www.nauticteam.com

Wiro sagt DANKE

Die boot-Messe war auch für Wirodive Tauch- und Erlebnisreisen GmbH-CEO Robert Wilpernig und sein Team ein voller Erfolg, und die Besucherzahl ein Highlight. Speziell Buchungspartner aus Indonesien haben einen immensen Zulauf erlebt. So ist die von Wirodive entwickelte 36-tägige Tauchexpedition auf der MSV Amira bereits ausgebucht. Robert Wilpernig schlussfolgerte zufrieden: »Die Taucher wollen endlich wieder reisen. Vielen Dank an alle Besucher und vor allem an mein Team!«

www.wirodive.de

FotoRätsel

Die Schutzstation Wattenmeer arbeitet an der neuen naturkundlichen app- und webbasierten Onlineplattform »LakeExplorer«. Hier können sich Sporttaucher ab Herbst 2023 über Pflanzen und Tiere unserer heimischen Gewässer informieren, sie bestimmen und mit ihren Beobachtungen und Fundmeldungen zum Schutz der Unterwasserwelt beitragen.

www.lakeexplorer.org