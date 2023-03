Reisenews & -angebote im März 2023

Kusu Island im Programm

Der Reiseveranstalter Aqua Active Agency hat sein Programm in Indonesien erweitert. Das luxuriöse Tauchresort Kusu Island Resort liegt in einer wenig erschlossenen Region in den Nord-Molukken und ist ein wahres Paradies für Taucher, Schnorchler und Naturliebhaber (Bericht in TAUCHEN 2/23). Preisbeispiel: 7 Nächte im Doppelzimmer mit Vollpension pro Person ab 1190 Euro (zzgl. Flug, Reisezeitraum bis 30.6.2023).

www.aquaactive.de

News aus Zypern

Die »alten Hasen« Hans Lange (iDive Dahab & Aquanaut Elba) und Harald Hess (Karabik Dive Paradise & Dahab Dive Paradise) haben sich auf der Insel Zypern zusammengetan. Dort, in ihrer neuen Heimat haben sie eine Tauchbasis unter dem Namen »Sun & Adventure« eröffnet. Sie befindet sich seit Juli 2022 im Coral Beach Hotel/Paphos als erste von mehreren geplanten Stützpunkten. Dabei ist das Team im einzigen Fünf-Sterne-Hotel in der Coral Bay, wenige Kilometer von Paphos entfernt, ganzjährig vor Ort.

www.sun-and-fun.cy

©Shutterstock

Freediving mit Nik Linder

Ob Anfänger oder fortgeschrittener Freitaucher, Wiederholungstäter oder Quereinsteiger, ob Mono-, Stereoflosse, No Fins oder Scooter Freediving: für jeden ist etwas dabei. Vom 20. bis 27.4.2023 findet die die »Freediving Week« in der ägyptischen Soma Bay mit dem Weltrekordler im Apnoetauchen Nik Linder statt. Wie kann man Leistungen verbessern? Wie erhöht man Sicherheitsaspekte? Was ist der Reiz am Free­diving? Wie kann man Freediving für den Alltag nutzen? Auf diese und viele andere Fragen bekommt man in dem einwöchigen Seminar Antworten. Ab 899 Euro buchbar bei Wirodive Tauch- und Erlebnisreisen.

www.wirodive.de

Science Days in Ägypten

Bei den »Science Days« vom 6. bis 13.7.2023 erhalten Sporttaucher in abwechslungsreichen Vorträgen unter anderem einen Überblick, welche Tiere im Roten Meer neu entdeckt wurden, wie Neuentdeckungen benannt werden, warum Korallen, Schwämme, Krebse und Fische auch im tiefen Wasser tagsüber rot leuchten. Zudem, wie ein Korallenriff entsteht und wieder abgebaut wird, und was Riffschutz mit 3D-Drucken zu tun hat. Die Science Days sind auch zum Mitmachen. Wer möchte, kann mit Mini-Mikroskopen den Mikrokosmos im Roten Meer entdecken.

Man kann Fluoreszenztauchgänge bei Nacht, aber auch in der Mittagszeit machen und erfahren, was es heißt, unter Druck zu leben, ein 3D-Modell eines Riffblocks erstellen und ein Korallenriff bauen. Die »Extra Divers Science Days« finden in der entspannten Atmosphäre des Mövenpick Hotels und der Extra Divers-Basis El Quseir statt. Zusammen mit dem Meeresbiologen Prof. Dr. Ralph Schill und dem Extra Divers-Team begeben sich die Taucher auf eine spannende Rotmeer-Erlebnisreise. So wird der Tauchurlaub zum Wissensurlaub.

www.extradivers-worldwide.com

Reisen für den Spätsommer

Für Fernreisen im Spätsommer empfiehlt Waterworld Tauchreisen zwei Trips in das Gebiet der indonesischen Sunda-Inseln. Komodo und Rinca liegen an der Wallace-Linie, wo sich Spezies des Indiks mit denen des Pazifiks mischen. Die Reise auf der »Indo Siren« wird von der Meeresbiologin Constanze Conrad begleitet (Termin: 5. bis 20.8.2023). Vom Rand der Kleinen Sundainseln bis zu den Molukken in der Bandasee reicht das Gebiet, das die Forgotten Islands umfasst. Hierhin führt die Safari mit der »Indo Aggressor«, auf der Critters, Steilwände, Seeschlangen und verschiedene Haiarten zu sehen sind (Termin: 21.10. bis 6.11.2023).

www.waterworld.at

Neue Leitung bei den Extra Divers Gozo

Seit Februar gibt es einen neuen Basisleiter bei den Extra Divers Gozo, da die langjährige Basisleiterin Christine Graf die Insel aus familiären Gründen verlässt. Der neue Basisleiter Markus Lanz hatte zuvor das Mittelmeer-Safarischiff »Norseman« unter seiner Leitung, arbeitete als Basleiter bei Manta Diving Madaira und als Tauchlehrer auf Elba.

www.extradivers-worldwide.com

Fish & Trips wird 20!

Seit 2003 geht es bei »Fish & Trips« um

»individuelle Betreuung und liebevolle Beratung unserer Kunden«. Vom Rundumservice kann man sich auf den Messen der BOOT-Tulln

(2. bis 5.3.2023) und der »Ferienmesse Wien« (16. bis 19.3.2023) überzeugen. Auf Gäste warten exklusive Sonderreisen und Specials sowie Gewinnspiele mit tollen Preisen.

www.fish-trips.com

Unberührtes Rotes Meer

Vom 6. bis 13.5.2023 hat der Reiseveranstalter Absolut Scuba eine Safari für 20 Teilnehmer zu den Farasan Banks, einem Geflecht von Riffen und Inselchen vor der Küste Saudi-Arabiens, ins Programm genommen. An Bord der M/Y »Almonda«, einem Stahlschiff der gehobenen Mittelklasse mit Jacuzzi und anderen Annehmlichkeiten, wird eines der besten Tauchgebiete des Roten Meeres ohne Massenandrang besucht. Die einwöchige Safari mit zwei- bis dreitägigem Anschlussaufenthalt (u.a. Besuch der Altstadt von Jedda und Wüsten-Ausflug) wird von dem TAUCHEN-Autor und Reisejournalist Daniel Brinckmann begleitet, der vor Ort eine Einführung in das Tauchgebiet und Tipps zu Unterwasser-, HDR-, Panorama- und Sternenfotografie geben wird.

www.as-tauchreisen.de

©Shutterstock

Katalog der Tauchträume

Das Beste aus den drei Welten der Tauchreiseveranstalter sun + fun, Sub Aqua und Nautilus, vereint im Katalog: »wir lieben tauchen«. Hier wird jeder Tauchfan fündig, egal, welche Destination er sucht. Im Programm sind Asien, Karibik, Nahziele, Tauchsafaris, Familienreisen, Abenteuerreisen. Zusätzlich gibt es jede Menge neuer Bilder, interesssante Infos und Expertentipps für die jeweiligen Reiseziele. Man kann den Katalog entweder bei den Veranstaltern bestellen oder online unter https://www.sunandfun.com/tauchen/Katalog/ durchblättern.

www.sunandfun.com