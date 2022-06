SEA LIFE Trust Global Beach Clean 2022

Text: Delia Fritzenschaft

Das Hafenbecken in Speyer ist für Tauchende tabu. Durch den Schiffsverkehr ist es zu gefährlich dort zu tauchen. Dem Geschäftsführer der zuständigen Yachthafen Speyer GmbH gefiel jedoch die Idee eines CleanUps »Das sei wie der Dreck-weg-Tag – nur eben unter Wasser.«



Mitarbeitende des SEA LIFE Speyer sammelten Müll am Ufer und in der näheren Umgebung des Yachthafens, am Speyerbach und am Rhein. Die Dive Professionals der ortsansässigen Tauchschule Alexander Fritzenschaft »Froschmann« leisteten tatkräftige Unterstützung unter Wasser. Sie suchte das Hafenbecken ab.



Neben den zu erwartenden Funden wie Flaschen, Dosen, Reifen, Decken, Planen, wurden auch ungewöhnlichere Dinge geborgen. Unter anderem ein alter PC-Monitor. Der »Fang des Tages«: Ein kompletter, bereits mit Muscheln bewachsener Motorroller, für den es mehrere Helfer brauchte, um ihn an Land zu ziehen.



Der Tauchsportverband Scuba Schools International (SSI) sponsorte die Aktion, in dem er die Sammelnetze zur Verfügung gestellt hat. Vertreten wurde SSI durch Axel Früh. Er ließ es sich nicht nehmen, selbst bei der Suche unter Wasser mitzuwirken.