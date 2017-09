Sicherheitsveranstaltung von Tauchsport Seekuh und DAN Europe

Am Sonntag, den 15.10.2017, werden in der Zitadelle in Mainz verschiedene Sicherheitsaspekte des Tauchens in einem kompakten Vortragstag präsentiert. Taucher aller Erfahrungsstufen erhalten hier fundierte, tauchbezogene Informationen, praktische Empfehlungen und den persönliche Kontakt zu Experten der jeweiligen Fachgebiete.