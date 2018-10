Sonderheft: SAVE THE OCEAN – jetzt erhältlich

Jetzt am Kiosk: „SAVE THE OCEANS“ – das Sonderheft der TAUCHEN. Retten Sie mit uns die Meere!

Nichts hat uns in diesem Jahr so sehr beschäftigt, wie der Zustand unserer Meere. Täglich überschwemmen uns Bilderfluten von Tieren, die qualvoll am Müll verenden, den sie mit, oder statt ihrer Nahrung aufnehmen. Korallenriffe überall auf der Welt verlieren ihre Farbe und Wissenschaftler warnen davor, dass im Jahr 2050 mehr Plastik als Fisch in unseren Meeren schwimmt, wenn wir nicht unverzüglich handeln!

Es war uns ein persönliches Anliegen, der Zerstörung des Lebensraums Meer etwas entgegenzusetzen. Ohne zu belehren, aber mit allen Informationen, die nötig sind, um das tägliche Handeln zu überdenken und zu verändern. Mit unserem Sonderheft zum Thema Nachhaltigkeit laden wir Sie ein mit uns in einen Diskurs zu treten, sich das Thema zu Eigen zu machen um mit Verstand die Welt zu entdecken. Denn die Gesundheit dieses Ökosystems geht uns alle an.

Menschen, Projekte und Hintergrundwissen

In unserem Sonderheft finden Sie deshalb viele spannende Infos zum nassen Element, Wissenswertes zu den Themen Überfischung, Klimaerwärmung, Meeresverschmutzung und Reise- sowie Fischsiegel.

Doch es gibt noch mehr Lesestoff! Wir stellen ihnen außerdem kreative Projekte und leidenschaftliche Aktivisten vor, die sich ganz dem Schutz unserer Ozeane verschrieben haben.

Und auch, wenn es in unserer heutigen Gesellschaft unmöglich scheint, sich zu jedem Zeitpunkt völlig ökologisch neutral zu verhalten, können schon kleine Veränderungen unseres täglichen Konsumverhaltens Großes bewirken. Deshalb haben wir ein paar Produkt-Tipps zusammengestellt, die den Alltag ein Stück umweltfreundlicher machen. Bei den alltäglichen Dingen hört es jedoch nicht auf: auch beim Reisen entscheiden Sie bereits bei ihrer Buchung, in welche Richtung sich der Tourismus entwickeln soll! Wir stellen ihnen die schönsten Urlaubsregionen und Hotels vor, die sich für einen nachhaltigen Tourismus einsetzen.

Lesen Sie doch mal rein und lassen Sie sich inspirieren! Wir alle können etwas tun, um uns für die Zukunft unseres Planeten einzusetzen.

Das Sonderheft SAVE THE OCEAN gibt es ab sofort in jedem gut sortierten Zeitschriftenladen in der Reiseabteilung.