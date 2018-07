Tauchabenteuer als VR-Videos in 3D und 360° mit der VUZE Kamera erlebbar machen!

Die meisten Taucher wissen, wie schwierig es ist, Freunden und Bekannten die selber noch nie tauchen waren, vom unbeschreiblichen Gefühl zu erzählen, das einen unter Wasser packt. Alle Sinne sind geschärft und jeder Tauchgang ist immer wieder einzigartig. Das macht den Reiz dieses so abwechslungsreichen Sports aus. Doch was, wenn man seine Tauchgänge realistisch festhalten und darstellen könnte, ohne auf die ganzen kleinen Details links und rechts verzichten zu müssen? Ließe sich damit das schönste Hobby der Welt nicht viel besser zeigen, erklären und beibringen?

Genau das ist mit der VUZE Kamera des israelischen Tech-Produzenten HumanEyes Technologies möglich, für die der Hersteller ein eigens entwickeltes Gehäuse entwickelt hat um auf Tauchstation zu gehen. So können Freizeit- und Profitaucher ihre Tauchgänge in dreidimensionalen 360°-Virtual-Reality-Videos mit Ultra-HD-Auflösung aufzeichnen, um diese hinterher auf dem Fernseher, Smartphone, Tablet oder mit einer VR-Brille immer wieder aufs Neue erlebbar zu machen.

VUZE Kamera sowohl für Freizeitanwender als auch Dienstleister ideal

Das ist auch für Dienstleister wie Tauchclubs-, Schulen- und Lehrer interessant, die ihren Mitgliedern, Kunden und Schülern auf diese Weise ein zusätzliches Goodie anbieten können. Dies können beispielsweise Videos als Andenken sein, in denen sich wunderschöne Korallenriffs, abenteuerliche Tauchgänge mit Haien, Walen und Delfinen sowie geheimnisumwobene Schiffswracks immer wieder neu und immersiv ansehen lassen. Denn dank der 360°-Technologie kann man sich im Video frei bewegen und so jedes Mal etwas Neues entdecken. Denkbar sind aber auch praktische Aufnahmen für Schulungen und Lehrgänge, die an Land das Verhalten in besonderen Situationen erläutern und einem realen Tauchgang so nahekommen, wie nie zuvor.

Einfache Bedienung garantiert schnelles Eintauchen in die VR-Welt

Die VUZE-Kamera ist dabei sowohl an Land wie auch unter Wasser kinderleicht zu bedienen und beinhaltet bereits die komplette Ausstattung, um direkt in die Welt hochwertiger 360°-3D-4K-VR-Videoaufnahmen eintauchen zu können. Dasselbe gilt für das Unterwassergehäuse, in welches sich die Kamera ganz einfach einfassen lässt und welches speziell entwickelt wurde, komplette 3D-Rundum-Welten unter Wasser zu erfassen.

Die eloxierte Aluminiumkonstruktion besteht aus einem robusten und komplett wasserdichten Gehäuse, welches auch in Tiefen für professionelle Taucher bis zu 41m dem hohen Druck problemlos standhält. Das Gehäuse ist kompakt, liegt beim Tauchgang gut in der Hand und lässt sich am mitgelieferten Griff-Stativ einfach befestigen. Die acht Klarsichtkuppeln garantieren ein vollständiges Sichtfeld für die acht einzelnen Objektive der VUZE Kamera und ermöglichen so die echte, immersive Videoaufnahme. Hierbei nimmt jedes der einzelnen Objektive ein eigenes Video auf, welche hinterher mit der Studio Software von HumanEyes „zusammengenäht“ und bearbeitet werden. Dafür überträgt man einfach die Aufnahmedateien von der MicroSD-Karte auf einen Computer. Der Bearbeitungsprozess ist kinderleicht und intuitiv.

HumanEyes schnürt unschlagbares Bundle für Tauchfans

Zur Markteinführung des Unterwassergehäuses schnürt HumanEyes daher für alle Tauchenthusiasten und all jene, die es werden wollen, ein hochattraktives Einsteigerpaket. Für einen begrenzten Zeitraum gibt es das Unterwassergehäuse, inklusive Vuze-Kamera und einer 64 GB MicroSD-Speicherkarte für nur 2.950 €. Dies entspricht ansonsten dem Einzelpreis für das Unterwassergehäuse alleine.

Technische Eckdaten des Vuze VR Unterwassergehäuses

• Tiefe: 41 Meter

• Gewicht (an Land): ca. 1,68 lb (1,67 kg)

• Auftrieb:

o Meerwasser: Negativ ca. 0,78 lb (0,35 kg)

o Süßwasser: Negativ ca. 0,85 lb 0,.38 kg)

Lieferumfang des Unterwasserkoffers

• Vuze-VR-Unterwassergehäuse aus eloxiertem Aluminium

• kompakter Tragekoffer Pelican 1400

• Kamerahalterungsplatte

• 2 Brückengriffe

• Gummigriff

• 2 Paar extra Linsenkuppeln

• Sortiment an Schrauben und O-Ringen

• Mini-Schraubenschlüssel

Und wer glaubt, dass sich die Kamera nur in tropischen oder mediterranen Gefilden mit bunter Meeresflora- und Fauna lohne, denen empfiehlt sich ein Blick in die Juli-Ausgabe der TAUCHEN mit den atemberaubendsten Flüssen und Seen Europas.

Jetzt also nicht zögern und beim Rabattpaket zuschlagen, denn der Sommer ist noch lang. HumanEyes Technologies wünscht viel Spaß beim nächsten Tauchgang und freut sich auf tolle Aufnahme unter Wasser und an Land!