TAUCHEN auf der InterDive

Die „InterDive“ läuft vom 20. bis zum 23. September 2018 in der Halle B5 der Messe Friedrichshafen. Am Donnerstag hat die Messe von 12 bis 19 Uhr geöffnet, am Freitag von 12 bis 20 Uhr. Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt sieben Euro (Do. und Fr. inkl. freiem Parken). Freitagabend findet eine große Party für alle statt. www.inter-dive.de.