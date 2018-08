Veranstaltungstipp im August: Rebreather Reunion in Hemmoor

Dieses Jahr ist ein ganz besonderes in der Geschichte der Rebreather Reunion, denn die Freunde des Kreislaufgerätetauchens treffen sich bereits zum 10. Mal am Kreidesee in Hemmoor. Dementsprechend haben Guido Borchers und Jens-Uwe Lamm auch ein spannendes Programm organisiert!

Neben der Vorstellung eines neuen RedBare Rebreathers durch Stefan Eimer vom Tauchertreff-Mainz wird es ebenfalls einen Workshop zur Ausrüstungskonfiguration beim Multi-Siphontauchen mit Pedro Balordi und Tobias Schmidt geben. Beide Vorträge finden traditionell direkt am See statt. Am Abend laden die Organisatoren zu einem weiteren Highlight im Gasthaus Zur Linde in Wingst ein. „Beyond the Sump“ ist das Motto des Vortrages von Pedro über Technik, Strategien, Planung und Risikomanagement bei extremen Höhlentauchexpeditionen. Die Präsentation des preisgekrönten Kurzfilms „From the Blue into the Dark“ über die Arge Blautopf wird das Programm abrunden, bevor das Buffet eröffnet wird.

Man erwartet dieses Jahr weit über 100 Teilnehmer am Kreidesee. Noch gibt es freie Plätze zur Abendveranstaltung! Die Anmeldung erfolgt über die u.g. Webseite oder über die Facebook Gruppe „Rebreather Reunion Kreidesee Hemmoor“, welche bereits über 500 Mitglieder zählt. Für alle, die etwas früher anreisen, werden Guido Borchers und Jens-Uwe Lamm am Freitagabend wieder eine Grillparty organisieren. Bereits am Nachmittag können sich die ersten Teilnehmer am Pavillon der Organisatoren eintragen, der wie gewohnt am Einstieg E1 zu finden sein wird.

Das 10. Rebreather Reunion verspricht ein Treffen zu werden, das alle Kreislaufgerätetaucher oder die, die es werden wollen, in ihren Kalendern vermerken sollten. Die anzutreffende Gerätevielfalt und Möglichkeit, sich mit vielen Rebreather Tauchern auszutauschen ist einer der Gründe, warum dieses Treffen mehr und mehr Anhänger findet und bereits seit einigen Jahren einen festen Platz in der Taucherszene eingenommen hat.

Wann? 24. bis 26. August 2018

Wo? Kreidesee Hemmoor

Mehr Infos gibt’s unter www.rebreather-reunion.de