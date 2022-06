Thailand – immer eine Reise wert

Thailand ist mit prachtvollen Tempelanlagen, exotischer Natur und spektakulären Traumstränden ein faszinierendes Reiseziel, dessen einzigartige Kultur jedes Jahr Reisende aus aller Welt begeistert. Die letzten zwei Jahre sah dies jedoch anders aus. Thailand lebt, wie viele andere Länder, vom Tourismus. Dieser wurde durch Corona stark eingeschränkt. Doch wir können endlich wieder aufatmen, denn das Reisen ist wieder fast uneingeschränkt möglich. Um nach Thailand einreisen zu können, benötigt man nur noch die Registrierung für einen sogenannten »Thailand Pass«. Doch auch dieser soll bald abgeschafft werden. Wir haben uns mit Holger Schwab, Geschäftsführer von »Sea Bees Diving« (www.sea-bees.de), über die aktuelle Tauchlage in Thailand unterhalten.

Wie hat sich das Tauchen in Thailand in den letzten zwei Corona-Jahren verändert?

Nachdem der vor Covid vornehmlich chinesische Tourismusmarkt in Thailand nicht mehr existiert, ist das Tauchen im Allgemeinen wieder viel ruhiger und entspannter geworden und die Tauchgebiete werden wieder überwiegend von erfahrenen Tauchern besucht.

Das merkt man am Verkehr, auf dem Pier und natürlich am Tauchplatz. Es sind Verhältnisse, wie wir sie vor 15 Jahren hatten. Mit nur einem oder zwei Booten am Tauchplatz. Neben all den Negativen hat sich dies also durchaus positiv entwickelt.

Was kann man Unterwasser entdecken?

Wir beobachten in letzter Zeit wieder vermehrt größere Fischschwärme und auch die Weissspitz- sowie die Leopardenhaie, für die Phuket so berühmt war, trifft man wieder des Öfteren an. März und April war in Phuket Walhai-Zauber, den sogar einige unserer Open-Water-Schüler miterleben durften. Während unserer Tauchsafaris zu den Similans hatten mehrfach wieder Mantas die uns begleiteten und besonders an Koh Tachai riesige Barsche und große Schulen von Fledermausfischen.

Was unterscheidet Thailand als Tauchgebiet von anderen?

Thailand bietet für Südost-Asien einen einmaligen Mix aus gutem Tauchen, fantastischem Essen, günstigen Preisen, einer perfekten Infrastruktur und sicherem Reisen.

Und so ist es nicht der einzelne Fisch oder die Koralle, die uns hier einzigartig macht, sondern vielmehr das Zusammenspiel von vielen Faktoren. Angefangen von der guten Erreichbarkeit, über die buddhistische Gastfreundschaft, hin zur Küche bis eben zur einzigartigen Vielfalt und Farbenpracht des Indischen Ozeans. Hatte ich schon erwähnt, dass wir vielleicht die beste Küche der Welt haben?

Die Tauchgebiete der Westküste sind abwechslungsreich und für Beginner wie Fortgeschrittene gleichermaßen interessant.