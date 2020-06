Cooles Angebot bei Scubapro: gratis Sender beim Kauf eines Galileo HUD oder eines G2!

Update: Die Aktion verlängert sich bis zum 30. September 2020! Scubapro hat ein tolles Angebot für Taucher, die sich einen Computer zulegen wollen: Beim Kauf eines Galileo HUD oder eines G2 gibt es den Sender gratis dazu!

Der Galileo HUD ist ein intuitiver Hands-Free-Computer

Der Galileo HUD ist der revolutionäre Tauchcomputer, der einfach an der Maske befestigt wird und keine manuelle Bedienung erfordert. Sein virtuelles "schwebendes" Heads-Up-Display ermöglicht eine ganz neue Freiheit beim Tauchen.

- konstante, leicht lesbare Tauchinformationen, ohne dass die Augen von der Tauchumgebung abgewendet werden müssen

- alle wichtigen Tauchinformationen des G2-Tauchcomputers in einem praktischen Heads-Up-Display

- klappbares Gelenk, um den Computer einfach nach oben aus dem Sichtfeld zu klappen

- an jeden Erfahrungsstand anpassbare, vorausplanende Algorithmen

Der G2 – unglaublich einfach, einfach unglaublich

Der G2 hat alles, was sich ein Taucher nur wünschen kann. Ein brillantes Farbdisplay, Bluetooth, einen Akku mit bis zu 50 Stunden Laufzeit und Aufladung über USB. Personalisierbar mit verschiedenen Displaymodi und kostenlos freischaltbaren Zusatzfunktionen (Trimix, Freediving, PMG, Sidemount, CCR) ist er perfekt für jeden Taucher, vom Anfänger bis zum Profi.

Die Gratis-Sender-Promotion ist verlängert worden und läuft bis zum 30. September 2020 beim teilnehmenden Scubapro-Fachhändler. Die Aktion ist nicht in allen Regionen gültig. Nur solange der Vorrat reicht. Dieses Angebot gilt nicht für den G2C.

Mehr Informationen beim Scubapro-Fachhändler oder hier.