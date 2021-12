Technik News & Angebote im Dezember

Auch in diesem Monat haben wir wieder tolle Angebote und Neuigkeiten rund um das Thema Technik in einer Übersicht für Sie zusammengefasst.

Next Level Diving: Die smarte GPS-Tauchcomputer-Serie Descent Mk2 von Garmin

Die aktuelle Generation der Descent-Tauchcomputer-Serie von Garmin überzeugt nicht nur unter Wasser mit innovativen Technologien. Mit der Descent Mk2S hat Garmin seinen bisher kleinsten Tauchcomputer in schlankem Design und in drei Farbvarianten auf den Markt gebracht. Die Descent Mk2i wiederum bietet erstmals in Verbindung mit dem Garmin Descent T1 Tankpod eine sonarbasierte Luftintegration. Smarte Funktionen und umfangreiche Multisportprofile machen die Uhren auch im Alltag und beim Sport ganzjährig zum verlässlichen Partner.

Die Descent Mk2-Serie unterstützt sechs verschiedene Tauchmodi (Einzelgas, Multigas, Gauge, Apnoe, Apnoe Jagd und CCR-Modus) und bietet während des Tauchgangs umfassende Informationen zu Tiefe, Temperatur und der Tauchzeit sowie der berechneten Deko-Zeit und Deko-Stop. Für alle, die Wert auf einen Tauchcomputer mit Luftintegration legen, bietet Garmin mit der Descent Mk2i erstmals das passende Produkt. Auf Basis der Garmin eigenen sonarbasierten SubWave-Technologie erhalten Tauchende in schlauchloser Verbindung mit dem Descent T1 Tankpod (Reichweite bis zu 10 Meter) wertvolle Daten zu Flaschendruck, Luftverbrauch sowie verbleibender Luft direkt auf die Uhr (auch im Bundle mit dem T1 Tankpod erhältlich). Bis zu 200 Tauchgänge können auf den Descent Mk2-Tauchcomputern gespeichert und über die kompatible Garmin Dive App automatisch synchronisiert werden. So erhalten Nutzende eine detaillierte Analyse jeder Tauchaktivität. Mit Hilfe der Multi-GNSS-Satellitenunterstützung lassen sich außerdem Ein- und Ausstiegspunkte an der Wasseroberfläche automatisch auf der vorinstallierten TopoActive Europa-Karte markieren. Ein Drei-Achsen-Unterwasserkompass sorgt für Orientierung. Die Premium-GPS-Smartwatches bieten zudem integrierte Sport-Apps, zahlreiche Fitness- sowie Wellnessfunktionen, eine ganztägige Gesundheitsüberwachung und viele weitere Features. Mehr Infos: garmin.com

Geld sparen mit Scubapro

Beim Kauf der Atemreglerkombinationen MK25 EVO/D420 oder MK19 EVO/D420 schenkt Scubapro den Octopuss R195 dazu. Die Aktion läuft noch bis zum 31. Dezember 2021. Mehr Infos unter: scubapro.com

Ein weiterer Schritt von Scubapro

Die vollständige Vermeidung von Kunststoff und die Verringerung der Gesamtverpackung sind das Ziel des Responsible Packaging Programms von Scubapro. Neben den bereits vorhandenen plastikfreien und wiederverwertbaren Verpackungen, die mittlerweile fester Bestandteil des Verpackungskonzeptes sind, wird das Unternehmen bis November 2021 alle Verpackungen von Computern und Instrumenten auf recycelte und nachhaltige Verpackungen umstellen. Mehr Infos: scubapro.com

Lampen-Neuling

Die Hybrid-Lampe von Weefine heißt Smart Focus 2500. Sie strahlt mit 2500 Lumen und kann sowohl für Fotos als auch für Videoaufnahmen verwendet werden. Der Abstrahlwinkel beträgt 100 Grad. Die Farbtemperatur bei 5000 Kelvin. Ihr Preis liegt bei 358 Euro. Mehr Infos: panoceanphoto.com

Für Sie als treue TAUCHEN-Fans:

Die Stubai Multifunktions-Taschenlampe im Wert von 79,90 € erhalten Sie GRATIS zu Ihrer Bestellung!

fünf-stufig verstellbarer Lichtstrahl

extrem leuchtstark bis zu 300 Meter Leuchtweite!

integrierte USB-Powerbank zum Aufladen z.B. Ihres Smartphones

extrem robustes Material auch als Notfallhammer oder Flaschenöffner einsetzbar

Loggen Sie sich mit dem Code D22799 unter www.personalshop.com ein und entdecken Sie exklusive Marken-Deals.





Fotos: Hersteller