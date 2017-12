Exklusives Angebot für TAUCHEN-Leser – SCC Armbanduhr

Auf Kickstarter gibt es gerade eine spannende Kampagne. Diese Taucheruhr ist ein echtes Multitalent! Und als wäre das noch nicht genug, gibt es sie zum exklusiven Vorteilspreis für TAUCHEN-Leser!

Die Abkürzung SCC steht für Sun Compass Chronometer. Richtet man an Land den Kompasszeiger auf die Sonne aus, werden die aktuellen Himmelsrichtungen auf der Lünette angezeigt.

Die Uhr ist wasserdicht bis 200 Meter und somit der ideale Begleiter für sämtliche Outdoor-Aktivitäten wie Tauchen, Wandern, Trecking, Segeln oder Rad fahren.

Der verschraubte Gehäuseboden und die verschraubte Krone sind ein besonderes Qualitätsmerkmal der aus 316L-Edelstahl gefertigten Armbanduhr. Im Inneren befindet sich ein Schweizer Präzisionsquarzwerk der Firma Ronda.

Auch im Dunkeln sichtbar

Damit das Ziffernblatt auch bei Dunkelheit ablesbar ist, kommen Swiss Super-LumiNova-Nachleuchtpigmente zum Einsatz, mit denen der Kompass-, der Stundenzeiger, der Minutenzeiger sowie das Zifferblatt ausgestattet sind. Der Clou: Über die Lünette kann ganz einfach zwischen Sommer- und Winterzeit gewechselt werden.

Exklusives Angebot für TAUCHEN-Leser

Auf Kickstarter ist die Uhr für kurze Zeit zum halben Preis erhältlich. Mit dem Rabattcode tauchen.de10% sparen sie nochmals weitere zehn Prozent!

Preisbeispiel:

Originalpreis der polierten Uhr: 1.010,- Euro inkl. MwSt.

Auf Kickstarter erhältlich für 505,- Euro inkl. MwSt.

Über Kickstarter mit 10% tauchen.de-Rabatt erhältlich für 455,- Euro inkl. MwSt.

UVP der schwarzen Uhr 1.130,- Euro inkl. MwSt.

Auf Kickstarter erhältlich für 565,- Euro inkl. MwSt.

Über Kickstarter mit 10% tauchen.de-Rabatt erhältlich für 508,- Euro inkl. MwSt.

So funktioniert’s:

Die Uhr einfach über den Link zum regulären Kickstarter-Preis von 505 Euro oder 565 Euro bestellen und anschließend den Rabattcode tauchen.de10% per Direktnachricht an den Projektbetreiber senden. Der Differenzbetrag, in Höhe von 50 Euro bzw. 57 Euro wird dann zurück erstattet.

! Achtung: Diese Rabattaktion ist zeitlich begrenzt und gilt nur bis zum 22.12.17 !

Für mehr Infos und zum Unterstützen der Kampagne gehts HIER!

Was ist Crowdfunding und wie funktioniert es?

Das Projekt von Nowak Design wird über Crowdfunding finanziert und realisiert. Das Besondere beim Crowdfunding ist, dass eine Vielzahl an Menschen ein Projekt finanziell unterstützen. Die Unterstützer erhalten eine nicht-finanzielle Gegenleistung. Im vorliegenden Fall ist das ein Exemplar der Armbanduhr. Entscheidend ist, entweder man erreicht das gesteckte Finanzierungsziel und das Produkt wird hergestellt oder man erreicht das Finanzierungsziel nicht, dann wird das Produkt nicht produziert und die Unterstützer erhalten ihr Geld zurück.

Noch Fragen? Einfach eine Mail an watch@Nowak-Design.com schreiben.