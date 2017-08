MantaTrust-Taucheruhr von Carl F. Bucherer

Zum Schutz und zur Erforschung der Mantarochen unterstützt die Uhrenmanufaktur Carl F. Bucherer Manta Trust. Der Hersteller hat die Patravi „ScubaTec“ mit der Gravur zweier Mantas designed. Der Zeitmesser ist ein eindrucksvolles Statement am Arm von Tauchern, die die Meereswelt schützen wollen.

Mantarochen gehören zu den Meeresbewohnern, deren Überleben durch Überfischung bedroht ist. MantaTrust ist eine Wohltätigkeitsorganisation aus Großbritannien, die sich dem Schutz dieser eindrucksvollen und geheimnisvollen Tiere in 20 verschiedenen Ländern verschrieben hat, um ihre Erhaltung zu sichern. Der Taucheruhren-Hersteller Carl F. Bucherer unterstützt die Charity-Organisation seit Jahren, um dieses Ziel zu erreichen. Im Sommer 2017 lanciert der Schweizer Uhrenhersteller einen limitierten Zeitmesser, der MantaTrust gewidmet ist. Ein Teil des Verkaufserlöses dieser 188 Uhren wird dazu beitragen, eine völlig neue Art von Forschungsexpedition zu finanzieren.

Erlös der Taucheruhr soll Forschungsexpedition finanzieren

Der Uhrenhersteller möchte mit einem Teil des Geldes, das aus dem Verkauf der Uhr stammt, eine Forschungsexpedition finanzieren. Diese Expedition soll in der geplanten Form zum ersten Mal überhaupt stattfinden: Sie soll Informationen liefern, die den Lebensraum von Mantas sichern sollen. Die Foschungstour läuft im August 2017 und findet vor den Malediven statt. Ziel der Untersuchungen ist es, herauszufinden, wie sich die Mantarochen in Bezug auf Lebensraum und Nahrung verhalten. Dabei soll besonders das Plankton Beachtung finden. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, einen Beitrag zum Erhalt dieser bezaubernden und faszinierenden Spezies zu liefern. Während der Expedition sollen Forschungen nach höchsten wissenschaftlichen Standards durchgeführt werden, sodass die daraus resultierenden Informationen zu einen wichtigen Beitrag zur Aufklärungsarbeit leisten können. Zudem unterstützt der Uhrenhersteller Carl F. Bucherer die weiteren Arbeiten des MantaTrust auf den Malediven. Dazu gehört beispielsweise die Weiterentwicklung der Datenbank mit den mehr als 4000 erfassten Mantas, die in den maledivischen Atollen leben.

Die wichtigsten Spezifikationen der Bucherer Patravi „ScubaTec“ MantaTrust Limited Edition

Uhrwerk

Automatik

Kaliber CFB 1950.1

Chronometer

Durchmesser 26,2 mm

Höhe 4,6 mm

25 Steine

Gangreserve 38 h

Funktionen

Datum

Stunde

Minute

Sekunde

Das Uhrengehäuse

automatisches Heliumventil

verschraubte Krone

beidseitig entspiegeltes Saphirglas

wasserdicht bis 500 m (50 atm)

Durchmesser 44,6 mm

Höhe 13,45 mm

Edelstahl

Lünette aus Edelstahl/Keramik

individuelle Mantarochen-Gravur

Das Uhrenarmband

Kautschukband

Tauchverschluss aus Edelstahl

Ziffernblatt der Special-Edition-Taucheruhr

Schwarz mit zwei Mantas