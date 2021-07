TAUCHEN on Tour 2021: Tauchbasis Stechlinsee

Seit Mittwoch ist TAUCHEN on TOUR unterwegs! Zusammen mit dem Wohnmobil Pössl gehen wir auf Reisen. Die erste Etappe war die Tauchbasis Stechlinsee.

1. Etappe: Kinder-Jugendcamp Stechlinsee

Wir haben das Kinder-/Jugendcamp am Stechlinsee besucht. Jedes Jahr veranstaltet die Tauchbasis Stechlinsee mehrere Jugendcamps - sozusagen Ferienlager mit Tauchen lernen. Am traumhaften Stechlinsee im Norden Brandenburgs können Kinder und Jugendliche innerhalb einer Woche die ersten Schritte zum Taucher absolvieren. Die idyllische Lage der Unterkunft mit angeschlossener Tauchbasis direkt im Naturschutzgebiet Stechlinsee und die optimalen Ausbildungs-Bedingungen entschleunigen die Kinder in kurzer Zeit und machen den Kurs zu einem unvergesslichen Ferienerlebnis. Das erfahrene Tauchlehrer*innen-Team von Atlantis leitet die theoretischen Tauchkurse unterhaltsam und kindgerecht. In dem Camp erwarten die Teilnehmer*innen schließlich viele Abenteuer und eine Menge Spaß beim Ballspielen, Baden, bei kleinen Wanderungen oder beim Lagerfeuer mit Stockbrot. Wie es dann vor Ort aussieht und was es damit auf sich hat, haben wir dokumentiert. Im Interview verrät Basisleiter Michael Hocke alles rund um das Camp und das Tauchen im Stechlinsee.

Das ganze Interview auf SoundCloud finden Sie hier.

Schauen Sie doch mal bei der Tauchbasis Stechlinsee vorbei: www.tauchbasis-stechlinsee.de