Meeresschutzorganisationen im Überblick

Sei es die Jagd auf Umweltverbrecher, der Kampf gegen Plastikmüll oder die Rettung bedrohter Arten. Weltweit engagieren sich Tausende, um die Meere zu schützen. Aber welche Meeresschutzorganisation macht eigentlich was? TAUCHEN-Autorin Bianca Klement gibt einen Überblick.

Die einen konzentrieren sich auf den Schutz von Meeressäugern, andere haben die Artenvielfalt im Fokus, kümmern sich um Plastikmüll oder das Entfernen von Geisternetzen aus den Meeren. Einige sind ausschließlich vor Ort aktiv, während andere sich mehr auf politischer Ebene kümmern. Die Vielfalt an Projekten und Aktionen der Meeresschutzorganisationen ist – glücklicherweise – wirklich gigantisch. Und jeden Cent Unterstützung wert. Wer darüber nachdenkt, mit einer Spende oder aktiver Mitarbeit zu helfen, kann sich auf den folgenden Seiten informieren, welche Organisation sich welche Schutzmaßnahmen auf die Fahnen geschrieben hat.

SEA SHEPHERD SOCIETY

Fokus: Umweltverbrechen und Walschutz

1977 rief Greenpeace-Gründungsmitglied Paul Watson die Meeresschutzorganisation ins Leben, um die Zerstörung von Lebensräumen und die Ausrottung der Tiere zu beenden. In den vergangenen 40 Jahren waren die Meereshirten an vielen Fronten aktiv, um das sinnlose Töten von Tieren zu verhindern. Sea Shepherd protestiert nicht nur – sie handelt. Sei es der Widerstand gegen das brutale Robbenschlachten, Einsätze gegen Wilderei oder der entschlossene Kampf gegen die Jagd auf Wale und Delfine. Mit ihren Aktionen gegen die illegalen Walfangaktivitäten der Japaner in der Antarktis machen die Aktivisten immer wieder Schlagzeilen. Wo auch immer Meeresbewohner bedroht und Opfer illegaler Handlungen werden, wird Sea Shepherd aktiv. 2015 gründeten die Umweltschützer eine weitere Initiative: Sea Sheperd Dive. Über eine Website können Taucher weltweit Umweltkriminalität melden. Sea Sheperd bringt dann die Straftaten zur Anzeige. Durch die Idee, die Tauchgemeinde mit ins Boot zu holen, haben die Tierschützer nun überall ihre Augen und Ohren. Verbrechen gegen Meeresbewohner können schneller geahndet und langfristig hoffentlich verhindert werden. Als bisher größten Triumph betrachtet Sea Sheperd Dive die erfolgreiche Aufnahme eines Korallenzuchtlehrgangs in Thailand in Marine Parks. Auch auf den Philippinen, in Malaysia und Brunei wurden Korallenaufzuchtprogramme etabliert. Sea Shepherds entschlossener Kampf gegen illegalen Walfang ist beispiellos. Die freiwilligen Unterstützer riskieren bei den Einsätzen mitunter ihr Leben!

www.sea-shepherd.de

OCEANCARE

Fokus: Meeresschutz – bessere Lebensbedingungen in den Ozeanen

Seit fast 30 Jahren kämpft die Schweizer Meeresschutzorganisation OceanCare für die Weltmeere und ihre Bewohner. Kernthemen sind neben Meeres-, Wal- und Artenschutz auch die Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Die Organisation engagiert sich nicht nur gegen die Verschmutzung der Meere durch Plastik, Öl und Chemikalien, sondern machte auch Unterwasserlärm zu einem Thema vor den Vereinten Nationen. Seit 2011 ist OceanCare sogar UN-Sonderberater für Meeresschutz. Aktuell verstärken sie ihre Bemühungen durch diverse Strandreinigung-, Tierrettung- und Strandungsnetzwerkaktivitäten von Griechenland bis nach Indonesien. „OceanCare geht sehr vielschichtig, vernetzt und langfristig vor“, sagt Fabienne McLellan. „Wir greifen komplexe und brisante Themen im Meeresschutz auf und unternehmen jeweils die aus unserer Sicht zielführendsten Schritte zur Verbesserung der Situation.“ OceanCare nutzt auch Synergien. „Wir vernetzen uns mit Partnerorganisationen, arbeiten eng mit führenden Wissenschaftlern zusammen und involvieren politische Entscheidungsträger.“ www.oceancare.org

GHOST FISHING

Fokus: Bergung von Geisternetzen

Der Niederländer Pascal van Erp gründete 2012 die Ghost Fishing Foundation, um die Öffentlichkeit über die Massen von alten Netzen – den Geisternetzen – aufzuklären. „Es fing alles damit an, dass meine Freunde und ich leidenschaftlich gern in der Nordsee Wracks betaucht haben und wir jedes Mal verloren gegangene Netze sahen“, erzählt er. „2009 beschlossen wir, diese zu bergen, und gründeten 2012 die Ghost Fishing Foundation.“ Geisternetze sind nicht nur schädlicher Plastikmüll, sie sind auch gefährliche Todesfallen für jegliche Meeresbewohner. Dennoch gab es vor van Erp und seinem Team kaum jemanden, der sich mit dem Thema intensiv befasst hatte. In den letzten fünf Jahren hat Ghost Fishing nun ordentlich Lärm gemacht und der Öffentlichkeit gezeigt, dass es dieses Problem gibt. Mittlerweile besteht die Organisation aus rund 30 engagierten Tech-Tauchern. Ghost Fishing arbeitet inzwischen nicht nur in der Nordsee, sondern immer öfter auch im Mittelmeer. „Unser Einsatzgebiet wird immer größer. Inzwischen gibt es ähnliche Gruppen in Neuseeland, Amerika und Island – eine tolle Entwicklung!“

www.ghostfishing.org

PROJECT AWARE

Fokus: Vermüllung der Meere und Haischutz

Seit 25 Jahren kümmert sich die Taucherbewegung Project Aware um bedrohte Haie und Mantas. Immer nach dem Motto „Ein Tauchgang nach dem anderen“ engagieren sich Taucher in über 180 Ländern für gesündere und sauberere Ozeane. Mit vereinten Kräften ist es den tauchenden Aktivisten gelungen, in Europa strengere Gesetze gegen das Haiflossen-Finning durchzusetzen. 2011 erreichte Project Aware, dass Mantas und Teufelsrochen sowie einige Haiarten unter den Schutz des „Übereinkommens zur Erhaltung wandernder wild lebender Tierarten“ (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, CMS) gestellt werden. Neben dem Engagement für Haie und Mantas hat Project Aware der Vermüllung der Meere den Kampf angesagt. Denn auch wenn Flaschen, Plastik und Papier nichts in den Ozeanen zu suchen haben, landen jedes Jahr Millionen Tonnen Müll im Meer, verschmutzen wichtige Lebensräume und werden zur tödlichen Gefahr für jegliche Meeresbewohner. Im Rahmen des Projekts „Dive Against Debris“ (Tauchen gegen Müll) sammelt die Organisation rund um den Planeten Daten, wo Taucher Müll gesichtet und entsorgt haben.

www.projectaware.org

GREENPEACE

Fokus: Fischerei, Schutzgebiete und Plastikmüll

Seit mehr als 45 Jahren kämpft Greenpeace für den Umweltschutz. Heute liegen die Schwerpunkte in Sachen Meeresschutz vor allem auf Fischerei, der Errichtung von Schutzgebieten sowie die Plastikverschmutzung der Ozeane. Die Liste der weltweiten Erfolge ist lang. Die größte Meeresschutzkampagne in Deutschland ist vermutlich das Versenken von Schutzsteinen in der deutschen Nordsee im Jahr 2008. Damit wird ein 150 Quadratkilometer großes Steinriff vor der Zerstörung durch die Fischerei bewahrt. International war der größte Triumph das Zustandekommen des internationalen Walfangverbots, ausgesprochen durch die Internationale Walfangkommission (IWC). Aktuell macht sich Greenpeace in der Amazonas-Mündung stark, wo es ein erst vor Kurzem entdecktes Korallenriff dokumentiert.

www.greenpeace.de

SHARKPROJECT

Fokus: Haischutz

Wenn man vor zehn Jahren jemanden gefragt hat, was ihm zum Thema Hai einfällt, sagten 89 Prozent aller Befragten: „Frisst Menschen.“ Für die gleiche Frage, ist heute die Top-Antwort: „Sind vom Aussterben bedroht.“ Dieser Sinneswandel ist vor allem der konsequenten Aufklärungsarbeit von Sharkprojekt zu verdanken. Vor 15 Jahren gründete Gerhard Wegner Sharkproject International e. V., um das Image der Haie als Monster zu ändern und sie so vor der Ausrottung zu bewahren. Heute arbeiten mehr als 100 ehrenamtliche Mitarbeiter in Deutschland, Österreich und der Schweiz gemeinsam für den Schutz der Haie. Die medienwirksamste Kampagne in Deutschland war bisher „Stop Sales“ – die Aufklärung über Haiprodukte mit dem Ziel, Hersteller und Händler dazu zu bewegen, auf diese zu verzichten. International kämpft die Organisation vor allem gegen das brutale Finning von Haien. Aktuell sind mehr als 40 ehrenamtliche Referenten regelmäßig zu Gast an deutschen Schulen und klären darüber auf, wie wichtig Haie für das Ökosystem Meer sind.

www.sharkproject.org

THE DOLPHIN PROJECT

Fokus: Delfine in Gefangenschaft

Jedes Jahr im September wird im japanischen Taiji die sechsmonatige Jagdsaison auf Delfine eröffnet. Sie werden für ihr Fleisch getötet, lebende Tiere werden gefangen und an Delfinarien, Zoos und Vergnügungsparks verkauft. Schon seit 1970 macht der ehemalige Delfin-Trainer Ric O’Barry auf die Praktiken in Taiji aufmerksam und kämpft gegen die Gefangenschaft von Meeressäugern. The Dolphin Project sorgt sich um das Wohlergehen der Delfine überall auf der Welt. In Indonesien ist Dolphin Project verstärkt bemüht, ein striktes Verbot von reisenden Delfinshows zu erwirken. Auch der Delfinhandel auf den Solomonen steht auf der Agenda. „Jeder kann mithelfen, kauft einfach kein Ticket zu einer Delfinshow.“

www.dolphinproject.net

WWF

Fokus: Überfischung und Erhalt der Lebensräume

Die Umweltorganisation WWF hat sich auf die Fahnen geschrieben, die biologische Vielfalt unseres Planeten zu bewahren. In puncto Meeresschutz kämpft der WWF insbesondere gegen Überfischung, für nachhaltige Fischerei und die Ausweitung von Schutzgebieten. Um seine Ziele zu erreichen leistet der WWF politische Arbeit und Aufklärung, aber auch Projektarbeit vor Ort – und das oft über mehrere Jahre. So war ein Ziel des WWF die Thunfisch-Fischerei auf den Philippinen nachhaltiger zu machen. Ein anderes Projekt ist etwa die Blauwalbesenderung in Chile, um mehr über das Migrationsverhalten zu erfahren. Dank des Einsatzes des WWFs hat sich die EU-Gesetzgebung zur gemeinsamen Fischereipolitik stark verbessert. Auch in Sachen Meeresschutzzonen triumphierte der WWF. „Die politische Arbeit für Meeresschutzgebiete ist langwierig und vielschichtig, aber letztes Jahr war sie von einem großen Erfolg gekrönt: Im Südpolarmeer um die Antarktis wurde das weltgrößte Meeresschutzgebiet eingerichtet“, so Britta König vom WWF. Demnächst steht die Bergung von herrenlosen Fischernetzen in der Ostsee auf dem Plan.

www.wwf.de/themen-projekte/meere-kuesten/wwf-zentrum-fuer-meeresschutz

OCEANIC PRESERVATION SOCIETY

Fokus: Aufklärung

Blauwale, Hammerhaie und viele andere bedrohte Tierarten zierten im Sommer 2015 die Fassade des Empire State Buildings in New York – die sozialen Netzwerke berichteten weltweit. Hinter der spektakulären Aktion standen die Umweltschützer der Oceanic Preservation Society (OPS). 2005 gründete der Fotograf und leidenschaftliche Taucher Louie Psihoyos die OPS, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie kritisch es um die Ozeane steht. Der Zusammenschluss aus Künstlern und Aktivisten nutzt die geballte Kraft der Medien, um über die Missstände und ökologischen Probleme unserer Meere aufzuklären. Louie Psihoyos war Initiator und Regisseur zu dem Dokumentarilm „Die Bucht“. Die Botschaft: Noch ist es nicht zu spät, das Schlimmste zu verhindern.

www.opsociety.org

WILDAID

Fokus: Artenschutz und Kampf gegen Wilderei

WildAid kämpft weltweit für den Schutz bedrohter Tierarten. Das Meeresschutzprogramm der amerikanischen Tierschutzorganisation konzentriert sich darauf, marine Ressourcen zu schützen und zu regenerieren. Dazu gehört vor allem der Kampf gegen illegale Fischerei, wobei eine effektive Überwachung von Schutzgebieten verfolgt wird. Der Fokus liegt auf artenreichen Regionen, wie den Galapagosinseln, mehreren Schutzgebieten vor der Küste Ecuadors, den Midriff Islands vor Mexico, Raja Ampat in Indonesien, Palau und Gebieten vor Malaysia. Auch der gezielte Schutz bedrohter Arten steht auf der Agenda. Dank dem Engagement der Umweltschützer konnten in Ecuador rund 20 000 Meeresschildkröten gerettet werden. WildAid will sein erfolgreiches Meeresschutzmodel weiter ausbauen und in weitere Länder exportieren.

www.wildaid.org

WDC

Fokus: Schutz von Walen und Delfinen

WDC engagiert sich bei Treffen der Internationalen Walfangkommission und anderen Konferenzen zum Thema Meeres- und Walschutz. „Unser Ziel ist eine Welt, in der alle Wale und Delfine in Freiheit und Sicherheit leben!“, sagt Michaela Harfst von WDC. Bisher erreichte Ziele: neue Schutzgebiete vor England und Irland, keine Finnwaljagd in Island 2016 und Importverbot von Belugas in die USA. Schutzmaßnahmen für Schweinswale in der Ostsee sind ein weiteres Projekt wie auch die Schließung der letzten Delfinarien in Deutschland. Darüber hinaus wird dafür gekämpft, dass die EU kein Freihandelsabkommen mit Japan abschließt, solange das Land Wale fängt.

www.whales.org

OZEANA

Fokus: Überfischung und Welthunger

OCEANA ist eine der größten Meeresschutzorganisationen weltweit. In den vergangenen 16 Jahren ist es ihr gelungen, mehr als 5, 5 Millionen Quadratkilometer Ozean unter Schutz zu stellen. Ziel der Organisation ist es die Vielfalt in den Ozeanen zu erhalten und so sicherzustellen, dass auch langfristig gesehen die Menschen die Meere als Nahrungsquelle nutzen können. „Unsere Ozeane sind einzigartig“, sagt Alex Armstrong von OCEANA. „Sie sind der einzige Ort auf unserem Planeten wo zwei rivalisierende Notwendigkeiten – unsere Umwelt zu schützen und Menschen zu ernähren – koexistieren können.“ OCEANA kämpft für nachhaltige Fischerei und eine Politik, die der weltweiten Überfischung Einhalt gebietet. Beifang muss reduziert werden und die Lebensräume der Meeresbewohner müssen geschützt werden.

www.oceana.org

OZEANKIND

Fokus: Plastikmüll vermeiden, Ocean-CleanUps

Ozeankind e.V. möchte alle dabei unterstützen, mit weniger Plastikmüll zu leben, ohne dabei zu missionieren. Sie streben keinen “Zero Plastic/Waste” Lifestyle an, sondern möchten alle dazu motivieren, im Alltag auf möglichst viele Einweg-Plastikprodukte zu verzichten, Mikroplastik aus dem Badezimmer & Kleiderschrank zu verbannen und sich zu einem bewussteren, nachhaltigeren Leben zu inspirieren. Die CleanUps (Müllsammel-Aktionen) sind der Anfang. Egal ob in Deutschland oder international. Die Macher sind überzeugt dass jeder, der mindestens einmal selbst den Müll anderer Menschen gesammelt hat, einen ganz anderen Blick auf das Plastikmüllproblem in der Umwelt bekommt. Und vor allem wächst das eigene Bewusstsein für unnötiges Plastik im Alltag und beim Einkauf.

www.ozeankind.de