Weltrekordversuch – 24 Stunden Apnoetauchen in Freiburg

Ein Rekordversuch der Extraklasse findet von Mittwoch auf Donnerstag in Freiburg statt. Das erstmalig in Deutschland stattfindende Marathonereignis führt Athleten aus dem gesamten Deutschsprachigen Raum nach Freiburg.

Seit Mittwoch den 09.05. um 16 Uhr bis zum heutigen Donnerstag den 10.05. um 16 Uhr versuchen zwölf Apnoetaucher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, insgesamt mehr als 152 km zurückzulegen. Flossen oder andere Hilfsmittel sind dabei nicht erlaubt. Damit auch alles mit rechten Dingen zugeht, sind internationale Wettkampfrichter, mehrheitlich aus dem internationalen Wettkampf Verband A.I.D.A. vor Ort. Dazu kommt der Vorsitzende des Rekordinstituts in Hamburg Olaf Kuchenbecker, der diesen Rekord am Donnerstag um 16 Uhr voraussichtlich für offiziell gültig erklärt.

Die Herausforderung an den Körper sind außergewöhnlich, da es sich um eine Marathonveranstaltung handelt, in der irgendwann die Muskeln, die Kniee und die Müdigkeit an den Athleten zehren werden. Sobald auch nur einer von ihnen ausfällt, wird es sehr schwierig diesen Rekord aufzustellen, denn ein Reserveathlet darf sobald der Rekordversuch gestartet ist, nicht eingewechselt werden.

Organisiert wird die Aktion von dem in Freiburg beheimateten mehrfachen Weltrekordtaucher Nik Linder. Er konnte für diesen 24 Stunden Weltrekord viele seiner Kontrahenten und Bekannten aus dem Sport begeistern. Mit dabei sind unter anderem der mehrfache Weltrekordhalter Peter Colat aus der Schweiz, der zuletzt im Januar mit drei Weltrekorden im Streckentauchen unter Eis auf sich aufmerksam machte. Außerdem Heike Schwerdtner die vergangenes Wochenende bei der deutschen Meisterschaft ihren eigenen deutschen Rekord im Zeittauchen auf 6:21 verbesserte.

Aus der Freiburger Trainingsgruppe starten ausser Nik Linder noch vier weitere Athleten, der deutsche Rekordhalter im Streckentauchen im See André Grabs, der Biologie Student Johannes Hummel, die aus Österreich stammende Athletin Birgit Standhartinger und Achim Germann.

Die Freitaucher freuen sich über alle Zuschauer, die vor allem in den letzten beiden Stunden von 14-16 Uhr am Donnerstag den 10.05 ins Schwimmbad kommen um die Sportler bei ihrem Rekordversuch unterstützen!

Nach dem Rekord ist die feierliche Übergabe der Urkunden durch das Rekordinstitut geplant.

Unterstützt und ermöglicht wird der Rekord durch : Davosa Swiss Watches, Mares – just add water, Necon – Chemikalienfreie Wasseraufbereitung, Keidelbad – Partner des Sports, Relaqua Breathholding Relaxation, FSV Aqua Nautilus e.V.

Zuschauer sind willkommen ab 14 Uhr am Feiertag den 10.05.18

Hochdorfer Str. 16B, 79108 Freiburg im Breisgau

Der Eintritt ist frei.