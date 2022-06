Die neuen Seawing Supernova Flossen von Scubapro

Scubapro hat die neuen Seawing Supernova Flossen für Taucher auf den Markt gebracht. Es handelt sich um ein innovatives zweiteiliges Design mit einem separat geformten Flossenblatt und einer Fußtasche, die für den Transport zerlegt werden können.

Scubapro behauptet, dass die neue Flosse ein „Schritt nach oben“ von der Nova in Bezug auf Leistung, Konstruktion, Passform und Vielseitigkeit ist, mit einer Blattform, die viel mehr Leistung, Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit erzeugt.

Ähnlich wie die Nova verwendet die neue Flosse die „Pivot Control Technology“ von Scubapro, die, so der Hersteller, „sicherstellt, dass das Flossenblatt den optimalen Anstellwinkel für die Umwandlung von Tritten in Vortrieb beibehält“. Das Scharniersystem ist so konzipiert, dass es mit dem flexiblen Mittelteil des Flossenblatts zusammenarbeitet und den Anstellwinkel je nach Stärke des Kicks anpasst – mehr Komfort beim sanften Flossenschlag und mehr Leistung bei voller Kraft. Neue Winglets wurden an den Flossenspitzen angebracht, um die Kontrolle und die Manövrierfähigkeit bei verschiedenen Kickstilen zu verbessern.

Die Seawing Supernova Flossen sind aus strapazierfähigem Monprene gefertigt und mit einem verstellbaren, strapazierfähigen Bungee-Riemen ausgestattet, der sich an verschiedene Schuhgrößen anpassen lässt, sowie mit verlängerten Pads an der Unterseite für besseren Halt auf nassen Oberflächen. Die Flossen werden standardmäßig mit einer Fußtasche mit offener Ferse geliefert. Eine optionale Vollfußtasche ist auf Wunsch auch separat erhältlich.

Optionale Vollfußtaschen können mit Hilfe des Demontagewerkzeugs auf die Flosse aufgesetzt werden. Die Seawing Supernova kosten 219,00 Euro.

Mehr Infos gibt es unter www.scubapro.eu.