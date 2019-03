Irrer Raubbau am hellichten Tag – Interview mit Uli Kunz

Der Fotograf und Meeresbiologe reist um die Welt, um unter anderem „Terra X“-Dokumentationen zu filmen und zu moderieren, aber auch, um Vorträge zu halten: Unter dem Titel „Leidenschaft OZEAN“ geht er ab Ende Oktober auf Tournee. 50 Termine gibt es, 40 davon werden von Greenpeace präsentiert. Alle Infos auf www.kunzgallerie.de.

Welchen Bezug hast du zu Wasser?

Ich bin weit weg vom Meer in der Nähe des Schwarzwalds aufgewachsen, aber auch dort gab es Tauchvereine, die mich in den Baggersee führten. Da gab es nichts zu sehen, aber das war mir egal. Ich war fasziniert! Nach meinem Biologie-Studium in Kiel habe ich eine Ausbildung zum Forschungstaucher gemacht und begleite seitdem wissenschaftliche Expeditionen. 2013 habe ich mit vier Freunden die Forschungstauchgruppe Submaris gegründet. Wir sind in der Wissenschaft tätig und arbeiten unter anderem für Umweltministerien, drehen aber auch Filme fürs Fernsehen und Produktionsfirmen. Als Botschafter für die Meere sprechen wir in Schulen, auf Festivals und in Firmen, um Menschen für den Ozean zu begeistern.