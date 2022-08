Flipper hilft. Sinn oder Unsinn?

In unserem Freiwasser Delfintherapie Zentrum in Marmaris an der türkischen Ägäis bietet Onmega Delfin-Park ein ganzheitliches Delfintherapie- Programm mit höchsten Ansprüchen an Qualität und Erholung für die ganze Familie all inklusive in zwei 100 Meter entfernt gelegenen Fünf-Sterne Hotels. Hier finden behinderte oder gesundheitlich beeinträchtigte Menschen Genesungserfolge durch direkten Kontakt und Schwimmen mit Delfinen unter der Leitung eines Diplom Therapeuten woran die Schulmedizin oft gescheitert ist. Nutzen Sie die Kräfte der Natur.« Mit diesem Slogan wirbt das Freiwasser-Delfinarium im türkischen Marmaris auf seiner Webseite. Die Betreiberfirma Onmega steht unter deutscher Leitung. Derzeit beherbergt es laut eigener Aussage drei Delfine. Bis vor kurzem lebten dort noch fünf große Tümmler. Das in den letzten Monaten mindestens zwei Delfine aus bisher ungeklärten Umständen verstorben sind, wird nirgends erwähnt, weder auf der Webseite, noch auf den Social-Media Auftritten. Es wird vermutet, die Delfine sind wegen der verheerenden Zustände in den Gehegen eingegangen. Grund genug, die Sinnhaftigkeit dieser »Therapie« zu beleuchten.

Bei der Delfin-Therapie, kurz DAT (englisch: dolphin-assisted therapy) handelt es sich um eine wissenschaftlich äusserst umstrittene Behandlungsmethode von Krankheiten wie Autismus, geistigen Behinderungen, seelischer Erkrankungen oder schweren Traumata. Anbieter geben an, der Umgang mit den Delfinen löse Verkrampfungen, stärke das Selbstbewusstsein. Auch das Echolot der Delfine wirke durch seine Ultraschallfrequenzen heilend auf den kranken Organismus. Die Studien gibt es, die diese positiven Effekte belegen. Jedoch halten sie bei näherer Betrachtung keiner ernsthaften wissenschaftlichen Überprüfung stand. So kommen die Forschenden Lori Marino (Expertin für Meeressäuger) und Scott O. Lilienfeld (Psychotherapeut) in einer Metaanalyse der sechs relevanten Studien, die zwischen 2007 und 2020 zu dem Thema veröffentlicht wurden, zu dem Schluss, dass die Methodiken große Mängel aufweisen und keinerlei Beweise für den therapeutischen Nutzen von Delfin-Therapien liefern.

Die Internationale Organisation für Mensch-Tier-Interaktion (IAHAIO) spricht sich gegen den Einsatz von Wildtieren als Therapietiere aus: »Wilde (nicht-domestizierte) und exotische Tierarten (zum Beispiel Delfine, […]), auch zahme Individuen, dürfen nicht an direkten tiergestützten Interaktionen beteiligt sein, sondern höchstens aus der Distanz für edukative oder reflektive Arbeit beobachtet werden. Die »Whale and Dolphin Conservation Society« konnte feststellen, dass Delfingestützte Therapie höchstwahrscheinlich weder den psychologischen noch den physischen Bedürfnissen der Klienten, noch jenen der Delfine entspricht.

Eine zehntägige Delfintherapie kostet ab 2500 Euro aufwärts. Selbst wenn es positive Effekte geben sollte, ist nicht gesagt, wie lange diese anhalten. Viel eher sind die Verbesserung meist nur von kurzer Dauer, da sie auf andere Gründe, wie: einer erhöhten Aufmerksamkeit, Urlaubs- und Ausflugsfreude, dem Erfahren von etwas Neuem zurück gehen. Sind diese Reize nicht mehr gegeben, geht auch der vermeindliche Therapieerfolg zurück. Übrig bleiben enttäuschte Eltern, gefrustete Kinder und kranke oder tote Delfine.