5 Dinge, die Sie nach dem Freitauchen niemals tun sollten

Ein Gastbeitrag vom Atlantis Online Tauchshop.

Sie überlegen, mit dem Freitauchen anzufangen oder haben schon erste Erfahrungen damit gemacht? Es gibt viele Beiträge im Internet, die Ihnen die Vorbereitung auf das Freitauchen näher bringen, aber es gibt leider nur wenige über das, was danach besonders wichtig ist.

Was gibt es zu beachten?

Gibt es Dinge, die Sie nach dem Freitauchen besser nicht machen sollten?

Wir haben die Antworten für Sie – viel Spaß beim Lesen!

1. Nicht gleich wieder abtauchen

Es ist wichtig, dass Sie nicht sofort nach einem Freitauchgang gleich wieder abtauchen. Wenn Sie an der Oberfläche sind, erholen Sie sich so gut es geht. In der Zeit sollten Sie auch nicht gleich die Rolle des Sicherheitstauchers übernehmen.

Die Erholungszeit hängt von der Tiefe und der Zeit Ihres letzten Freitauchgangs ab. Wie Sie diese Zeiten berechnen, lernen Sie in Ihrem Tauchkurs. Zum Beispiel bei einer Atlantis Tauchbasis in Deutschland.

Wichtig: Eine Faustregel ist, dass Sie mindestens die dreifache Zeit Ihres letzten Tauchgangs abwarten, bevor Sie wieder abtauchen. Von Tauchgängen, die tiefer als 20 Meter gehen, sollten Sie an einem Tag nicht allzu viele machen. Wenn Sie sich erschöpft fühlen, gehen Sie lieber aus dem Wasser raus und kommen am nächsten Tag wieder.

2. Trinken nicht vergessen!

Durch drei Faktoren werden Sie beim Freitauchen viel Wasser verlieren:

Diurese: Das ist ein Reflex, der dazu führt, dass man beim Tauchen mehr Urin ausscheidet. Schwitzen: In deinem Neoprenanzug kann es warm werden und so zu mehr Schweiß führen. Atmung: Durch das bewusste und viele Atmen, dehydrieren Sie schneller.

Wichtig: Durch das häufige Urinieren können Sie das Gefühl bekommen, dass Sie ja genug getrunken haben müssen. Das ist ein Irrtum und verleitet dazu nicht zu trinken.

Dehydrierung führt dazu, dass Ihr Blut dicker wird. Diese Verringerung des Blutvolumens senkt wiederum die Effizienz beim Transport Ihrer roten Blutkörperchen und von Kohlendioxid. Außerdem verringert sich die Leistung und Effizienz Ihrer Muskeln. Das kann zu Krämpfen führen.

Es ist also sehr wichtig, dass Sie vor und nach einem Tauchgang ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Trinken Sie viel Wasser. Auch Sportgetränke können nützlich sein. Einfach ein bisschen Salz in einen Fruchtsaft geben. Vermeiden Sie Kaffee und Alkohol. Das verstärkt den Verlust von Flüssigkeit.

3. In der Ruhe liegt die Kraft

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Sie sich nach dem Freitauchen müde fühlen. Beim Freitauchen werden viele freie Radikale produziert, weil Ihre Zellen anaerob arbeiten. Das führt zu der Müdigkeit nach dem Freitauchen.

Es ist deshalb wichtig, dass Sie Ihrem Körper die Möglichkeit geben, sich auszuruhen. Vermeiden Sie Anstrengung nach dem Freitauchen. Egal, ob in Form von wandern oder anderem Sport.

Belohnen Sie sich für Ihre Leistungen beim Freitauchen mit einem entspannten Tag und gehen Sie früh ins Bett, wenn Sie müde sind. Ihr Körper wird es Ihnen danken!

4. Fliegen: Wie lange warten?

Es gibt nur wenige Daten über die Auswirkungen des Fliegens nach dem Freitauchen. Allgemein wird deshalb auf Nummer sicher gegangen. Die Empfehlungen liegen bei 18 bis 24 Stunden, die Sie nach einem tiefen Freitauchgang nicht fliegen sollten.

Faustregel: Warten Sie lieber zu lange, als zu kurz!

5. Gerätetauchen

Die letzte Aktivität, von der wir nach dem Freitauchen abraten, ist das Gerätetauchen. Während es umfangreiche Daten über die Risiken des Freitauchens nach dem Gerätetauchen gibt, gibt es vergleichsweise wenig Informationen über das Gerätetauchen nach dem Freitauchen.

Die derzeitige Empfehlung für Gerätetaucher lautet deshalb, nach einem Tauchgang mindestens zwölf Stunden mit dem Freitauchen zu warten. Nach tiefen Tauchgängen oder Wiederholungstauchgängen warten Sie am besten sogar mindestens 18 Stunden.

Fazit

Sind Sie bereit, sich der Herausforderung des Freitauchens zu stellen? Es ist nicht nur eine großartige Möglichkeit, die Unterwasserwelt zu erkunden, sondern auch eine tolle Art fit zu bleiben, Leute zu treffen und mehr über sich selbst zu erfahren.

