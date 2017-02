Cove Resort Palau: extratour erweitert Palau-Programm

Der Tauchreiseveranstalter extratour erweitert sein Programm in Palau: Dort kommt das neu eröffnete Luxus-Resort Cove Resort Palau hinzu.

Der kleine Inselstaat Palau im Pazifik bietet Tauchen der Extraklasse: Großfisch mit Haien en masse an spannenden Weltklasse-Tauchspots. 620.000 Quadratkilometer des Inselstaats sind ein riesiges, zusammenhängendes Meeresschutzgebiet. Die Fläche ist damit fast doppelt so groß wie Deutschland!

Grandioses Tauchen in Palau

In Palau liegen einige spektakuläre Tauchplätze: Dazu zählen Peleliu Express und Blue Corner, die praktisch „Haie satt“ und ein abwechslungsreiches Programm bieten. Der Tauchreiseveranstalter extratour arbeitet eng mit dem örtlichen Tauchcenter Sam’s Tours in Palau zusammen, um eine unvergleichliche Reise anzubieten. Das Cove Resort wurde erst im Juli 2016 eröffnet und befindet sich in erster Lage direkt am Malakal Hafen mit Ausblick auf einen Teil der Rock Islands. Das Resort befindet sich ganz in der Nähe der Tauchbasis. Gäste können zu Fuß gehen oder sich auch vom Auto abholen lassen.

Cove Resort Palau: Modernes Luxushotel

Das Cove Resort Palau ist ein modernes Luxushotel mit 71 Zimmern und großem Swimmingpool. Es hat außerdem eine Poolbar. Das Preis-Leistungsverhältnis bei diesem Hotel stimmt laut Tauchreiseveranstalter extratour durch und durch. Das macht das Cove Resort Palau zu einem optimalen Ausgangspunkt, um die tollen Tauchplätze rund um Palau zu entdecken.

Preisbeispiel des Cove Resorts Palau bei Tauchreiseveranstalter extratour

1 Woche im Doppelzimmer ab 2.258 Euro

Flug mit China Airlines Frankfurt – Taipeh – Koror und zurück / Flugsteuern und Kerosinzuschlag / 30 kg Freigepäck / Flughafentransfer / 7 Übernachtungen im Marina Blue Bay Doppelzimmer mit DU / WC / Klimaanlage / Frühstück / Tauchen mit Sam’s Tours: 5 Tage á 2 Bootstauchgänge / Flasche / Blei / Mittagessen und Getränke an den Tauchtagen / unlimitiertes Tauchen an der Sam’s Macro Wall / Nitrox for free / Flughafentransfer

Verlängerungswoche im DZ mit Tauchen: ab 1.520 Euro

Alle Informationen und Buchung:

Tel. 0551-42664 – info@extratour-tauchreisen.de – www.extratour-tauchreisen.de