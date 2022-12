Der erste Schnee ist schon gefallen, der ein oder andere Glühwein getrunken und die Weihnachtszeit hat offiziell begonnen.

Beschenkt Euch selbst oder gewinnt ein tolles Geschenk für eure Liebsten, indem Ihr an unserem TAUCHEN-Adventskalender 2022 teilnehmt – denn unsere Preise haben es in sich: Ihr könnt in diesem Jahr Gewinne im Wert von mehreren Tausend Euro abstauben!

So seid ihr dabei!

Vom 1. bis 24. Dezember 2022 öffnet sich jeden Tag ein neues Türchen in unserem Adventskalender. Um bei der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr einfach nur auf das Türchen klicken und das Gewinn-Formular ausfüllen. 🙂

Der Gewinner / die Gewinnerin wird am Folgetag per Los ermittelt und im Kalenderfenster veröffentlicht.

Ihr könnt täglich mit einer E-Mail-Adresse teilnehmen, Mehrfacheinträge sind nicht möglich. Um beim Gewinnspiel mitzumachen müssen Javascript und Cookies aktiviert sein.

10 23 13 19 7 4 2 18 21 14 12 3 22 11 17 16 9 8 24 5 6 20 15 1

Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme beim Gewinnspiel ist täglich vom 1. bis zum 24. Dezember 2022 möglich.

Teilnahmeberechtigt sind volljährige Internet-Nutzer, ausgenommen Mitarbeiter der Jahr Artopé Media GmbH & Co. KG und deren Angehörige. Teilnahmen unter Einschaltung Dritter, z.B. Gewinnspiel-Agenturen und -Suchmaschinen, werden nicht berücksichtigt. Unter allen fristgerecht eingegangenen und vollständig ausgefüllten Gewinnspielformularen entscheidet das Los. Der Wert des einzelnen Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen finden Sie unter: https://jahr-artope.media/teilnahmebedingungen/

Selbstverständlich können Sie an unserem Gewinnspiel auch teilnehmen, wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben.

Datenschutz

Bestellen Sie jederzeit unseren E-Mail-Newsletter ab, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Nutzen Sie dazu den Abmelde-Link im E-Mail-Newsletter oder wenden Sie sich direkt an: Jahr Artopé Media GmbH & Co. KG, Flößergasse 4, 81369 München, info@jahr-artope.media.

Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter: https://jahr-artope.media/datenschutz/. Personenbezogene Daten verarbeiten wir vornehmlich zur Geschäfts- und Bestellabwicklung. Zu diesem Zweck geben wir Ihre personenbezogene Daten auch an Unternehmen weiter, z.B. Lieferanten, die in unserem Auftrag, Ihre Bestellung direkt ab Werk zustellen. Diese Unternehmen sind nicht autorisiert, die von uns weitergegebenen Daten für andere Zwecke zu nutzen, als diejenigen, über die wir Sie in dieser Erklärung informieren.