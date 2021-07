»Wir sorgen für den Durchblick«

Schwebeteilchen können die Experten von TAUCHMASKE.DE nicht verschwinden lassen. Ihre Spezialität ist der »Knick« in der Optik, dem sie mit ihren Maskengläsern den Kampf angesagt haben.

»Wir sind ein Unternehmen aus Bochum, dass es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein breites und qualitativ dem Tauchsport gebührendes Angebot für die optische Verglasung von Tauchmasken/ Taucherbrillen zu schaffen. Unsere jahrelange Erfahrung im Tauchen und in der Augenoptik, sowie unser europaweit tätiges Netzwerk mit über 100 Partnern, macht uns zum Spezialisten für gutes Sehen unter Wasser. Wir bieten jederzeit eine kostenfreie und professionelle Beratung, sowie bei Bedarf den augenoptischen Service vor Ort, um für jeden Kunden die passende Maske mit optischen Gläsern zu finden. Auf unserer Website haben wir uns darauf spezialisiert, alle wichtigen Fragen, Produkte und Informationen so zusammen zu tragen, alle grundlegenden Fakten rund um die Gläser und Tauchmasken übersichtlich und verständlich dargestellt sind. Um Ihre persönliche Maske kümmern sich ausgebildete Taucher und Augenoptikermeister, sowie unsere sorgfältig ausgewählten Partner in Deutschland und Europa. Hergestellt werden die Gläser in unserer hauseigenen Meisterwerkstatt in Bochum mit Qualitätsgläsern aus Bayern.«

Unsere Arbeitsweise

Technisch anspruchsvolle Produkte und reiner Onlinevertrieb, wie funktioniert das? Über unser Netzwerk bestehend aus Optikern, Tauchern und unserer Manufaktur, in das wir viele Jahre investiert haben, um auf diesem hohen Level an Qualität und Service anzukommen. Wir betreiben alle Bereiche mit eigenen Spezialisten aus der Region rund um Bochum. Dies betrifft das Online-Marketing, den Vertrieb, die Augenoptik und Logistik. Zusammen haben wir das führende Portal für Tauchmasken mit Sehstärke in Europa aufgebaut und nutzen unser wachsendes Know-How dafür, dieses immer besser zu machen. Unser Beratungsteam kennt sich natürlich in allen Bereichen rund um die Tauchmaske aus und gibt diese langjährigen Erfahrungen an der kostenlosen Hotline oder per Mail weiter, um gemeinsam mit dem Kunden die richtige Wahl für »gutes Sehen« unter Wasser zu treffen. Darüber hinaus empfangen wir auch gern Besucher in unserem Büro und der Werkstatt in Bochum oder vereinbaren über unsere Website einen Anprobetermin und kostenlosen Sehtest bei einem unserer Partneroptiker.

Unsere Gläser

Wir fertigen individuelle optische Verglasungen inklusive Ausführungen für Hornhautverkrümmungen und zur Pupillendistanz-Optimierung. Dabei erreichen unsere Gläser den gleicher Individualisierungsgrad wie »normale« Brille. Wir bieten sowohl Einstärke- als auch Gleitsichtgläser an. Alle optischen Gläser werden in Deutschland produziert. Sie werden aus Mineralglas gefertigt und individuell auf Ihre Augen und die entsprechende Tauchmaske angepasst. Eingesetzt werden die Gläser mithilfe eines extrem widerstandsfähigen UV-Klebers, der seine Haltbarkeit selbst unter

widrigsten Bedingungen wie Temperaturschwankungen, Salzwasser oder starker Sonneneinstrahlung bewahrt.

WIR ARBEITEN UNTER ANDEREM MIT DEN FOLGENDEN HERSTELLERN ZUSAMMEN

Aqua Lung

Cressi

Mares

Polaris

Tusa

Head

Atomic Aquatics

Breitfeld & Schliekert

ZUDEM VERGLASEN WIR NACH VORHERIGER SICHTUNG ODER TELEFONISCHER BERATUNG AUCH IHRE EIGENE MASKE!



Ratgeber & Wissenswertes

Augenoptik ist ein Lebensbereich, mit dem sich jeder Fehlsichtige auseinandersetzen muss. Aber natürlich kann nicht jeder langjährige Taucher und Brillenträger ein Experte auf diesem speziellen Gebiet werden. Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, in unseren Webseiten-Ratgebern über Tauchmasken, Schwimmbrillen, Schnorchelsets und optische Gläser alle wichtigen Informationen und Neuigkeiten auf diesem Gebiet so aufzubereiten, dass sie auch für den Laien leicht verständlich sind.

Mehr Informationen und Kontakt:

0800/72 42 793 kostenlosen Info-Hotline

Email: kontakt@tauchmaske.de

www.tauchmaske.de