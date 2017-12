Jeden Tag ein Türchen öffnen – der große TAUCHEN-Adventskalender ist da!

Es ist wieder so weit: Es ist Zeit für den TAUCHEN-Adventskalender 2017! Auch in diesem Jahr sind unsere Türchen wieder prall gefüllt mit wertvollen Preisen: Ihr könnt Reise- und Einkaufsgutscheine abstauben, einen hochwertige Atemregler gewinnen, Euch die Chancen auf einen Nasstauchanzug und viele weitere tolle Preise für Taucher und Schnorchler sichern!

TAUCHEN-Adventskalender 2017: Jetzt mitmachen und wertvolle Preise gewinnen!

Der erste Schnee ist schon gefallen, der ein oder andere Glühwein getrunken und die Weihnachtszeit hat offiziell begonnen. Beschenkt Euch selbst oder gewinnt ein tolles Geschenk für eure Liebsten, indem Ihr an unserem TAUCHEN-Adventskalender 2017 teilnehmt – denn unsere Preise haben es in sich: Ihr könnt in diesem Jahr Gewinne im Wert von mehreren Tausend Euro abstauben!

Folgt dem Link zu unserem großen TAUCHEN-Adventskalender 2017 – täglich reinschauen und mitmachen lohnt sich!

Hier klicken und teilnehmen: TAUCHEN-Adventskalender 2017

TAUCHEN-Adventskalender 2017: Preise zum Träumen!

Die Preise unseres diesjährigen Adventskalenders sind wirklich rekordverdächtig: Namhafte Tauchreiseveranstalter spendieren Gutscheine für euren nächsten Tauchurlaub. Die bekannten großen Hersteller von Tauchausrüstung spendieren Tauchanzüge, Tarierjackets, ABC Ausrüstung und Atemregler. Jeden Tag gibt es einen Gewinn, der Taucher und Schnorchler glücklich macht. Und das beste: Ihr habt 24 Mal die Gelegenheit zu gewinnen. Denn vom 01. bis zum 24. Dezember öffnet sich täglich ein Türchen in unserem großen TAUCHEN-Adventskalender 2017. Wenn sich das aktuelle Türchen öffnet, erscheint ein Registrierfeld und Ihr habt die Gelegenheit, Euch mit eurer Emailadresse für den Gewinn zu registrieren. Über den Sieger entscheidet das Los. Wer gewonnen hat, wird bereits zeitnah am nächsten Tag bekannt gegeben. Also kein ewig langes warten!