Gewinnspiel: Tauchmaske.de

Wir verlosen zwei Mal je eine »Tauchmaske in Ihrer Sehstärke« im Wert von bis zu 600 Euro.

Zu Gewinnen!

Maske für den perfekten Durchblick!

Zusammen mit TAUCHMASKE.de verlosen wir zwei Mal je eine »Tauchmaske in Ihrer Sehstärke« im Wert von bis zu 600 Euro . Der Gewinn umfasst hierbei:

- die Tauchmaske aus unserem Sortiment (oder in die eigene Maske)

- die individualisierten Korrektionsgläser

- die Einarbeitung in die Maske

- den Versand innerhalb Deutschland, Österreich oder Schweiz

- wenn nötig den aktuellen Sehtest bei einem unserer mehr als hundert Partneroptiker in Deutschland



Was Sie dafür tun müssen? Schicken Sie den richtigen Lösungsbuchstaben der folgenden Frage an gewinnspiel@tauchen.de. Unter allen Einsendungen, die uns bis zum 10.09.21 erreichen ziehen wir zwei Gewinner. Der Gewinn kann nicht ausgezahlt werden, ist jedoch übertragbar! Viel Glück!



Ab welcher Veränderung der Sehstärke ist es laut FAQ bei TAUCHMASKE.de »dringend empfohlen« (neue) Maskengläser zu verwenden? Mehr dazu auf www.tauchmaske.de



A ab einer Veränderung von 0,25 Dioptrin

B ab einer Veränderung von 0,5 Dioptrin

C ab einer Veränderung von 0,75 Dioptrin